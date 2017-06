La Junta elimina 14 aulas prefabricadas con la ampliación del CEIP Las Naciones de Vélez-Málaga

Etiquetas

La Junta de Andalucía ha eliminado las 14 aulas prefabricadas que existían en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Las Naciones del municipio malagueño de Vélez-Málaga gracias a una actuación que ha permitido ampliar y mejorar sus instalaciones y que ha supuesto una inversión de 2,8 millones de euros.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha visitado este jueves el nuevo edificio, cuyas obras finalizaron en abril, y ha subrayado el "esfuerzo" inversor efectuado por el Gobierno andaluz "en un momento difícil", una inversión que ha calificado de "justa, necesaria y oportuna" y que, según ha apuntado, ha dado lugar a un centro educativo "de primer nivel, con grandes docentes y magníficas infraestructuras".

La actuación, que completa la construcción del colegio, cuya primera fase se ejecutó en 2009, ha consistido en la creación de un nuevo edificio con 450 puestos escolares, con lo que en conjunto el centro albergará a 675 alumnos, con tres unidades por cada nivel educativo. Además, se han construido diferentes espacios como pistas polideportivas, aparcamientos, zona de juegos de Primaria y otras áreas complementarias.

En la zona docente del nuevo edificio se han habilitado 18 aulas de Primaria, seis aulas de pequeño grupo, una biblioteca, un aula-gimnasio con vestuarios y un aula de educación especial, además de un aseo adaptado y un espacio dedicado a taller de música. Los nuevos espacios suman un total de 2.754 metros cuadrados.

"ESFUERZO Y CALIDAD"

Durante su intervención, Díaz ha explicado que en 2016 se retiraron 104 aulas prefabricadas en el conjunto de Andalucía, mientras que en lo que va de año ya han sido eliminadas otras 58 y se espera acabar el año 2017 con la supresión de un total de 181 instalaciones de este tipo.

La presidenta ha expresado el compromiso de la Junta de "seguir profundizando en la calidad de nuestra enseñanza", pues "soy consciente de que invirtiendo en educación estamos invirtiendo en presente y futuro", por lo que "no sólo hemos hecho un esfuerzo importante durante la crisis económica, sino que vamos a hacerlo también de cara al presupuesto de 2018".

En este sentido, se ha referido al Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas 2017-2018, que contempla 267 actuaciones por valor de 140,8 millones de euros, entre las que ha destacado algunas que afectan a la provincia de Málaga "y que se van a licitar este mismo mes de junio", como las obras del nuevo instituto de Teatinos, con 45,6 millones de inversión o el instituto de Rincón de la Victoria, por 5,4 millones.

Díaz también ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) respecto a la situación de los sistemas de refrigeración en algunos centros, un problema "sobre el que sé que hay cierta polémica ahora, cuando las altas temperaturas llegan al final del curso".

Sobre este asunto, ha dejado claro que la Consejería de Educación "está trabajando ya" para solucionarlo en los centros afectados y que las condiciones en las que se desarrollan las clases "sean las idóneas", pero ha abogado por abordar este debate "con tiempo y con rigor", pues hacerlo a pocos días del final del curso supone "buscar una imagen de la educación pública en Andalucía que no es acorde con la realidad".

"Personalmente he visitado algunos de estos centros estos días y sé perfectamente que hay que seguir invirtiendo y nunca me voy a dar por satisfecha ni lo va a hacer mi equipo, pero lo vamos a hacer con rigor, planificando, no trasladando una imagen de la educación pública en Andalucía que no se corresponde con la realidad", ha insistido.