La Junta admite que los resultados del PISA "no son buenos" pero los acoge con "cautela" recordando su visión "limitada"

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha valorado los resultados del informe PISA concernientes a la comunidad autónoma, admitiendo en este sentido que los mismos "no son buenos". No obstante, insta a acoger con "cautela" los datos, dado la visión "limitada" del mismo.

En una comparecencia a petición de los grupos de IULV-CA, Ciudadanos y PP en la Comisión de Educación del Parlamento andaluza, De la Calle ha señalado que "en absoluto" hay satisfacción en la Consejería por lo reflejado en el informe. "Los datos son los que son, y son mejorables", ha apuntado, aludiendo al descenso de nota de dos de las tres competencias desde el informe de 2012.

"Partiendo de la base de que su metodología es mejorable, sus resultados, al igual que los del resto de evaluaciones, los tendremos muy en cuenta para que cada día hagamos una mejor educación pública en nuestra comunidad", ha manifestado.

De la Calle, que ha puesto el foco en el hecho de que los resultados de Andalucía no difieren significativamente, en algunas categorías, de comunidades como el País Vasco o países como Rusia, Italia o Islandia, ha precisado que hay que tener en cuenta el Índice Socioeconómico Cultural como uno de los indicadores con más relevancia a la hora de explicar los resultados en la región, "y son los cálculos del PISA los que así lo constatan".

Así, aunque en el gobierno andaluz "tenemos claro que no podemos conformarnos con el hecho de que este índice condicione los resultados obtenidos", la titular autonómica de Educación ha aseverado que se continuará con las actuaciones para "mejorar la calidad del sistema, pero no a costa de la equidad".

De hecho, De la Calle ha expuesto una crítica al informe, "que algunos han encumbrado a la categoría de máximo oráculo para las políticas educativas mundiales, cuando sólo da una visión limitada del Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), más centrado en asuntos económicos que en las reformas educativas en general".

LA POSTURA DE LOS GRUPOS

Por parte de los grupos, la diputada del PP María Francisca Carazo ha instado a "no perder ni un minuto más", emplazando a la Junta a "dejar de vender planes y refritos" y de "tapar" unos resultados "terribles" con argumentos "burdos, bochornosos y hasta casposos", como "la responsabilidad de la LOMCE, el analfabetismo de la Transición o la herencia franquista".

"Hay que tomar medidas valientes, avanzar, que es lo que merece Andalucía y queremos todos los andaluces: no puede ser la única prueba que nos haga tomar decisiones, pero es de las pocas evaluaciones que tenemos en nuestra mano", ha añadido.

En lo tocante a la versión de Podemos, la parlamentaria Libertad Benítez ha recordado que PISA "no mide muchos factores importantes para crear ciudadanos justos y felices" y que, por contra, cuenta con el objetivo de "provocar reformas en la línea que marca un sistema capitalista". "Es interesante y puede resultar enriquecedor valorar el informe, pero necesitamos abrir un proceso de evaluación propio, más amplio", ha añadido, apuntando también a la responsabilidad de la Junta en esta situación.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Escrivá ha recalcado que el informe refleja "varias debilidades" del sistema andaluz y que desde la administración se puede trabajar con medidas como una mayor estabilidad de la plantilla, "agilizar" la financiación o no permitir los llamados 'aprobados de despacho'.

El parlamentario de IULV-CA Antonio Maíllo señala que, si bien hay que "desmontar el informe PISA", no hay que hacerlo únicamente "cuando los resultados no salen como uno quiere, sino al no coincidir con una evaluación vinculada a un modelo neoliberal y capitalista, y con un cambio de la educación, que pasa de derecho a objeto de consumo".

Por último, la diputada del PSOE María Luisa Bustinduy ha criticado que el PISA "no evalúa lo que se adquiere en la escuela 'per se'" y ha recordado la responsabilidad del Gobierno de la nación. "Hay que ver lo que ocurre en España, en Andalucía siempre nos quedamos algún pasito por detrás", ha concluido.