Juventud abre el plazo para participar en campos de trabajo internacionales, nacionales o en Navarra

La Subdirección de Juventud del Gobierno de Navarra abre el día 25 de abril, a las 9.00 horas, la inscripción para participar en los campos de trabajo internacionales, nacionales y en Navarra, y adjudicará las plazas por orden de llegada.

Este verano se ofrecen 32 plazas para trabajar en campos internacionales, 77 para campos nacionales y 75 plazas para campos de trabajo en Navarra, a los que vienen jóvenes de otras comunidades autónomas.

Los campos de trabajo son proyectos con dimensión social, desarrollados por jóvenes de diferentes procedencias, comprometidos de forma voluntaria y desinteresada. Propician los encuentros interculturales donde se puede descubrir cómo piensan y viven jóvenes de distintos países y permiten contribuir con ellos en proyectos solidarios. La labor central se complementa con actividades lúdicas y culturales "que ofrecen la oportunidad de experimentar la convivencia y tolerancia", ha destacado el Gobierno de Navarra en una nota.

La cuota de los campos de trabajo, en general, es de 110 euros e incluye alojamiento y manutención. El desplazamiento y el seguro de viaje corre a cargo del participante.

Para acceder a estos campos la inscripción es directa por orden de llegada y se iniciará el día 25 de abril a las 9.00 h. Para completar la inscripción se rellenará el impreso que facilita el Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ), el justificante de pago del ingreso de la cuota, fotocopia de la tarjeta sanitaria y fotocopia del DNI.

Toda la información se recoge en la página web del INDJ www.juventudnavarra.es y en los puntos de información juvenil de Tudela (Centro Cívico Rúa, C/ Rúa, 33. Tel. 948 848313), Estella (Casa de Juventud "María Vicuña", C/ Navarrería, 62. Tel. 948 556331/609 643735), Tafalla (Oficina de Información Juvenil. Ayuntamiento de Tafalla. Tel. 630 733643/948 701811) y Pamplona (C/ Yanguas y Miranda 27 bajo, tel. 848 423 900 (de 9 a 14 h).

CAMPOS DE TRABAJO INTERNACIONALES

El Instituto de la Juventud (INJUVE), en colaboración con las comunidades autónomas, gestiona esta convocatoria de 32 plazas para participar en la campaña de campos de trabajo internacionales del Servicio de Voluntariado Internacional (SVI)destinada a jóvenes de 18 a 30 años.

Este verano, oferta plazas para participar en actividades voluntarias y altruistas en Alemania, Francia, Marruecos, México, Polonia, reino Unido, República Checa, Rusia, Taiwan, Vietnam y Nepal. Son una oportunidad para el aprendizaje de idiomas.

Ya se ha colgado de la web de Juventud las bases de participación y las características de las plazas ofertadas. Los campos de trabajo se destinan a la realización de las siguientes actividades: agricultura/ cultura, cultura/educación, construcción/medio ambiente, apoyo en festival, trabajo con niños, trabajo manual/ arte, restauración, restauración/construcción, restauración/construcción/trabajo manual; restauración/ medio ambiente, restauración/ estudio/ arte, social, social/educación.

El viaje de ida y vuelta al lugar donde se desarrolla el proyecto corre a cargo de la persona participante, que también deberá abonar una cuota de 110 euros y alguna cuota extra en determinados países. La participación en el campo tampoco incluye seguro

CAMPOS DE TRABAJO NACIONALES

La Subdirección de Juventud del Gobierno de Navarra oferta 77 plazas para trabajar, generalmente durante 15 días, en campos de trabajo Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Ceuta, Melilla, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia y País Vasco.

Son intervenciones destinadas a alguna actividad solidaria: de acción comunitaria e integración social, de medio ambiente, de arqueología y patrimonio histórico, construcción y restauración, arte y cultura, ocio y trabajo con niños.

Estas actividades están pensadas para potenciar la convivencia, la tolerancia y el espíritu de cooperación; dar a conocer la cultura, la historia y las tradiciones de diferentes zonas y buscar el contacto con la naturaleza en actividades medioambientales y deportivas.

La cuota oscila entre 72 y 110 euros. Los participantes correrán por su cuenta con los desplazamientos de incorporación y regreso. Deberán llevar DNI o pasaporte y la tarjeta sanitaria.

En cuanto a los campos de trabajo de Navarra, pueden apuntarse jóvenes de la Comunidad foral, si bien suelen alojar sobre todo a jóvenes de otros países o comunidades autónomas. En concreto se ofertan 75 plazas en tres campos de 25 plazas cada uno que se desarrollarán en Roncesvalles, el Cementerio de las botellas del Monte Ezcaba y el Parque natural del Señorío de Bértiz, los dos primeros centrados en trabajos propios de memoria histórica y el segundo en la modalidad medioambiental.

ACTIVIDADES DE VERANO

Las actividades de verano, pensadas para los jóvenes de entre 14 y 17 años, proponen la realización de actividades medioambientales y deportivas al aire libre, proporcionando espacios integradores de ocio saludable y la oportunidad de convivir, conocer, intercambiar experiencias y trabajar en equipo. Tienen diez días de duración y se celebran en julio y agosto.

El INDJ ofrece 80 plazas para realizar actividades en castellano o en euskera, en cinco localidades: la Isla de Zuhatza (Álava), Hondarribia (Guipúzcoa), Benicasim y Piles (Comunidad Valenciana) y Santesteban (Navarra).

La cuota es de 250 euros para las actividades realizadas en Navarra y de 300 euros para las de otras comunidades autónomas. Los titulares del carné joven tendrán un descuento del 10% y las familias numerosas del 20%, siendo ambos descuentos no acumulables. El plazo de preinscripción concluye el 26, y se realizará a través de la página web: www.juventudnavarra.es

Finalizado el plazo de preinscripción, los jóvenes inscritos recibirán en su correo electrónico un número que indicará su turno para la elección de plaza una vez efectuado el sorteo. También puede consultarse en esta página. Este sorteo se realizará el 28 de abril a las 10.00 en la sede de Juventud del INDJ C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo. El número obtenido iniciará el turno para la elección de plazas.