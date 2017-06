March llama "inquisidores" al PP por solicitar más vigilancia en colegios para evitar charlas como la de Valtonyc

Etiquetas

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha llamado "inquisidores" al PP por solicitar más vigilancia en los colegios de Baleares para evitar que se llevan a cabo charlas como la del rapero mallorquín Valtonyc en un instituto de Santa Margalida.

Igualmente, March ha querido dejar claro que está en contra del terrorismo aunque ha defendido que apoyará "siempre" la libertad de expresión. En este sentido, ha explicado que si bien las canciones de Valtonyc no le gustan piensa que "las sentencias que se han hecho son exageradas en una serie de aspectos".

"No sé si piensa que la Conselleria es un Gran Hermano que tiene que vigilar de manera detallada todo lo que pasa en los colegios de las Islas. Esta alarma social que dice que existe no la veo en ningún lado", ha respondido el conseller durante la interpelación de la diputada del PP Nuria Riera.

El conseller ha criticado que desde el PP cataloguen de "alarma social" lo sucedido y ha explicado que "nadie" les habla de estas cuestiones pero sí de otros problemas reales que afectan a la educación.

"A mi me causa alarma social que la responsable de la ley educativa más rechazada esté en un retiro dorado en París, tener un fiscal anticorrupción como Moix o el recorte de becas en Educación", ha manifestado el conseller.

Respecto a si han realizado alguna acción, March ha explicado que no se ha abierto ningún expediente y que se ha respetado la autonomía del instituto. Además, ha indicado que "no ha habido ninguna denuncia particular por su visita, ni acciones de la Fiscalía".