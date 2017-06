Marín (Cs) ve "falta de previsión e interés" de la Junta por la climatización en las aulas y pide planes plurianuales

Etiquetas

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, ha criticado "la falta de previsión e interés" de la Junta por la climatización en los colegios, "cuando todos los años en junio se pasa esta calor". Así, ha reclamado la puesta en marcha de planes plurianuales por parte del Ejecutivo andaluz que den solución a esta situación y la consignación presupuestaria que sea necesaria.

En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la diputada de Cs Marta Escrivá, Marín se ha pronunciado también sobre el hecho de que la Dirección General de Ordenación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha librado una circular destinada a los centros educativos en la que autoriza a los padres a dejar de llevar a los niños al colegio hasta final de curso por el calor.

Ante esta medida, ha indicado que "lo primero que hay que evitar es que cualquier alumno sufra las consecuencias de una ola de calor, y todas las iniciativas que vengan en esta línea las vemos positivas". No obstante, ha dicho que "aquí hay alguien que parece que no sabe en qué territorio vive". "¿O es que en Andalucía es la primera vez que hay una ola de calor en mayo o junio?", se ha preguntado.

"PARECE QUE ALGUNOS NO VIVEN AQUÍ"

Tras apuntar que también hay "olas de frío" y que los centros también deben estar acondicionados para ello, ha dicho que estas situaciones hay que preverlas "y hay algunos que parecen que no viven aquí". "Que haga 40 grados en Sevilla en junio es lo más normal del mundo y también en Sanlúcar de Barrameda, y por tanto habrá que hacer un plan", ha defendido el dirigente de la formación naranja.

Por su parte, Marta Escrivá ha explicado que su grupo defenderá esta semana en el Pleno del Parlamento una moción sobre este asunto en la que llevan trabajando desde primavera. "Queremos dar soluciones, ser útiles y no la confrontación y las críticas estériles", ha señalado la parlamentaria, quien ha indicado que esta propuesta "ambiciosa" contiene más de 20 puntos.

Entre ellos, ha mencionado la puesta en marcha de planes plurianuales para que el calor no supere los 27 grados en las aulas "ni problemas de quemaduras solare porque no hay sombra en los centros". "Los colegios no pueden ser lugares para sufrir y aunque sabemos que esto no se soluciona en dos ni tres meses sí que hay que poner la primera piedra para solucionarlo lo antes posible", ha zanjado.