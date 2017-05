Martínez-Almeida tilda a los okupas de 'La Ingobernable' de "unos caras" que deberían "trabajar" en lugar de "gritar"

Etiquetas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que los 'okupas' del edificio 'La Ingobernable', en la madrileña calle del Gobernador, son unos "caras" que deberían "estudiar y trabajar" en lugar de "gritar".

De este modo se ha expresado Martínez-Almeida en el acto frente al edificio, donde ha anunciado que los populares llevarán hoy al Pleno de la Junta Municipal de Centro una proposición para que "se proceda al desalojo inmediato de los que okupan".

"Esta no es la juventud de este país, que es la que se levanta todos los días a ganar su sueldo, la que se levanta para pagar sus impuestos, y no gente que ocupa por la cara, sin derecho alguno, edificios de titularidad municipal", ha expresado el portavoz popular, que ha sido recibido al grito de 'vergüenza', 'Madrid no se vende' y 'Esta es la juventud de Aguirre'.

El portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, que llevará la proposición al Pleno de Centro, ha criticado que el equipo de Gobierno es "complaciente" con esta 'okupación'. "Podían haber ordenado el desalojo inmediato como les ofreció la delegación del Gobierno y de forma deliberada no lo han hecho", ha criticado, lo que, en su opinión demuestra el "fariseísmo" del equipo de Gobierno.

Henríquez de Luna ha criticado que Carmena asociara la 'okupación' con un hecho "ilegal y tercermundista", pero que luego "tolere la 'okupación' de edificios municipales". Del mismo modo ha afeado que el concejal-presidente de Centro, Jorge García Castaño, "no haga nada para impedirlo".

Por otra parte, el portavoz adjunto del PP ha aseverado que el "Patio Maravillas debería ser la primera entidad que se inscribiera en el registro de lobby municipal, porque es quien dicta la política urbanística y de edificios municipales". "En Centro tienen 'okupado' el local de Antonio Grilo, donde la Comunidad de Madrid tiene previsto construir un centro de salud, y el Ayuntamiento no está dispuesto, prefieren que lo okupe el Patio Maravillas", ha criticado.

PATIO MARAVILLAS COMO ARIETE

Henríquez de Luna ha indicado que si el Consistorio quiere "denunciar el convenio con Fundación Ambasz, que lo hagan formalmente". "El convenio firmado legalmente permitía ceder un edificio para que un museo promocionara la arquitectura y el arte en la ciudad de Madrid", ha explicado, por lo que "si no lo ven así, que lo denuncien, pero que no usen el Patio Maravillas como ariete para romperlo".

El portavoz de los populares en el Consistorio ha asegurado que si 'La Ingobernable' quiere tener edificios de titularidad municipal, han de inscribirse en el registro de asociaciones para tener de este modo acceso a los edificios que pone a su disposición el Consistorio madrileño.

José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que si 'La Ingobernable' quiere reunirse con los populares, estos han de "desalojar". "Lo que no vamos a hacer es reunirnos con personas que hacen actividades ilegales", ha añadido.

Sin embargo, para el portavoz del PP el "problema" no reside en los 'okupas', sino en el Ayuntamiento de Madrid "y sus concejales", que a su parecer "apoyan este tipo de actividades ilegales". "Carmena --la alcaldesa de Madrid-- no hace nada por evitar que ediles suyos hagan okupaciones", ha criticado, para añadir a continuación que la regidora "reina pero no gobierna". "¿Hasta qué punto está dispuesta a seguir aferrada a la alcaldía sacrificando su dignidad?", se ha preguntado.