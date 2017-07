MÁS DE 120.000 NIÑOS SE BENEFICIARÁN DE LAS BECAS COMEDOR DE EDUCO ESTAS VACACIONES

Etiquetas

La ONG Educo repartirá más de 120.000 comidas a niños de familias sin recursos durante estas vacaciones a través de su Programa de Becas Comedor, que para este verano ha recibido un 40% más de solicitudes que en el mismo período de 2016.Según la responsable del programa, Pepa Domingo, "además de la comida, durante las vacaciones de verano les damos también de desayunar y a veces hasta una merienda completa, porque no sabemos qué cenarán esa noche o si no volverán a comer algo hasta la mañana siguiente”. Por eso, pidió a las administraciones que “asuman su responsabilidad” en este terreno “y protejan a la infancia”.El proyecto de Educo se dirige a aquellos niños de familias con pocos recursos económicos que no han recibido una beca comedor pública para el comedor escolar o bien la han obtenido solo de forma parcial, con lo que sus padres no pueden hacerse cargo del resto del coste.Sin embargo, cuando acaba la escuela y cierra el comedor del colegio, Educo mantiene su programa con entidades sociales que organizan actividades y campamentos urbanos.Desde su puesta en marcha en 2013, el Programa de Becas Comedor de Educo ha repartido unos dos millones de comidas en colaboración con 263 escuelas y 72 entidades sociales, gracias a las donaciones de 35.000 particulares y 60 empresas.