Niños de Barcelona defienden el medio ambiente y avisan a Trump: "¡Primero el planeta!"

La teniente de alcalde de Ecología de Barcelona, Janet Sanz, ha defendido junto a alumnos del programa Escoles+Sostenibles la importancia de combatir el cambio climático, y ha animado a los niños a advertir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que debe conservarse el medio ambiente: "¡Primero el planeta!", han gritado juntos.

"Trump ha dicho que no era importante y que Estados Unidos no cumplirá sus acuerdos internacionales. Desde Barcelona cumpliremos, y desde las escuelas", ha avisado Sanz este martes en la clausura del programa Escoles+Sostenibles de este curso, ante niños que han lanzado abucheos cuando Sanz ha recordado la decisión de Trump de abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático, ante lo que se extendió el lema 'The planet first'.

Sanz ha sostenido que este es el mensaje de Barceona "para todos los que niegan que el cambio climático afecta a la vida", y ha señalado que adultos y niños del planeta se ven forzados a abandonar sus casas y lugares de origen por problemas vinculados a este cambio climático.

"Si no es ahora, ¿cuándo se hará? Si no sois vosotros, ¿quién lo hará?", se ha preguntado Sanz sobre la lucha contra el cambio climático ante los niños en el Parc de l'Espanya Industrial, en el que se ha estrenado la canción 'El nou combustible', elaborada por el grupo Xiula y las escuelas de la red que han querido participar en su composición.

127.400 ALUMNOS

El programa empezó en el curso 2001-2002 con 69 centros, y actualmente cuenta con 361 --el 62% de ellos son públicos--, que suman 127.400 alumnos y 11.075 profesionales este curso, que ha incluido 76 sesiones formativas con 1.375 participantes de equipos docentes.

Las escuelas desarrollan dentro del programa sus propias propuestas, incidiendo en proyectos educativos por la mejora de la sostenibilidad y el entorno, centrados en ámbitos como la gestión de la energía, el agua, la naturalización de los espacios, la alimentación sostenible, la disminución del ruido, el consumo responsable y la reducción de residuos.

Entre las actividades de este curso, figuran la promoción de hoteles de insectos y la construcción de estanques para fomentar la diversidad, y 16 centros han elaborado un mapa de ruido en el entorno de su centro, con una recogida de datos que se ha incorporado en el mapa estratégico de ruido de la ciudad, que se actualizará este año.

También se ha incorporado una nueva formación para repensar los patios y transformar estos espacios en las escuelas, que se ha trabajado con siete centros para avanzar hacia espacios multifuncionales en los que poder disfrutar de la naturaleza, el juego y el aire libre.

Además, 30 centros están implicados en un proyecto sobre desperdicio alimentario; otros 72 trabajan en la reducción de los residuos usando envoltorios reutilizables para el desayuno; 11 estudian un plan de prevención de residuos; 30 abordan la contaminación acústica; 70 trabajan se centran en el huerto, y diez participaron en noviembre en la III Conferencia Estatal de Jóvenes 'Cuidemos el planeta'.

El programa se enmarca en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, iniciativa en red que incluye a entidades, universidades, comercios, empresas, colegios profesionales, sindicatos e instituciones, que forman la red Barcelona+Sostenible, que engloba a unas 1.000 organizaciones.