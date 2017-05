Oltra defiende los auxiliares nativos en la escuela pública: "El personal de la privada no lo decide la Generalitat"

Etiquetas

El pleno autoriza el número máximo de unidades a concertar para el próximo curso con un balance provisional de 19 menos

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha señalado este viernes ante las críticas por parte de la escuela concertada por el hecho de que los 1.000 auxiliares nativos en inglés vayan a ir sólo a los centros públicos que "la política de personal de la escuela privada no la decide la Generalitat" y deben ser los centros los que decidan si ponerlos o no. "Si intentáramos algo así nos acusarían de intrusismo en la libertad de empresa", ha agregado.

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre si el Consell se plantea un plan paralelo para que estos auxiliares lleguen también a los centros concertados, ante lo que ha resaltado que precisamente el Ejecutivo valenciano ha trabajado para "dejar de ir en paralelo" en ambos sistemas, por ejemplo con un arreglo escolar único.

No obstante, ha matizado que ese principio se limita a los ámbitos de planificación y organización pero en la política de personal no entra la Generalitat porque el personal de la privada-concertada "lo decide la escuela privada" y "no se hacen oposiciones" como en la red pública, sino que se accede "por los modos de selección que decida" cada empresa y, del mismo modo, "tendrán que decidir si ponen profesores nativos o no".

MARZÁ, "UN GRAN DIALOGADOR"

Oltra ha remarcado que, aun así, conociendo al conseller de Educación, Vicent Marzà, "cualquier decisión siempre se habla" y está segura que compartirá este plan con los interlocutores de la privada-concertada. "Es un gran dialogador y tiene mucha paciencia, le tengo una gran envidia", ha aseverado.

También en materia educativa, el pleno del Consell ha autorizado, a efecto presupuestario, el número máximo de unidades a concertar en los centros docentes privados de la Comunitat Valenciana para el curso escolar 2017-2018, siguiendo el decreto 6/2017, de 20 de enero, del Consell, y la ley 14/2016, de 30 de diciembre, de los Presupuestos de la Generalitat.

La vicepresidenta ha detallado que se han tramitado 440 expedientes, bien a instancia de los titulares de los centros o de oficio por parte de la administración y a falta de la resolución de las alegaciones, se prevé un total de 88 nuevas unidades y la supresión de 107 aulas concertadas, lo que arroja una cifra provisional de 19 unidades menos concertadas por considerarse no necesarias.

Para decidir se ha seguido la legislación aplicable, en base a criterios de planificación de la oferta educativa, racionalización del gasto y las preferencias que establece el decreto autonómico.

Esta autorización es de aplicación para los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Bachillerato y Formación Profesional de grado medio y superior.