LA PLATAFORMA DE INFANCIA CONSIDERA “INSUFICIENTES” LOS ESFUERZOS CONTRA LA VIOLENCIA ESCOLAR

La Plataforma de Infancia calificó este lunes de “insuficientes” los esfuerzos que se están realizando para combatir la violencia en el ámbito escolar, situación que según esta organización “ha ido creciendo y que no cuenta con los recursos y protocolos necesarios para garantizar su prevención y su erradicación”.Así lo afirmó la organización en un mensaje en su página web oficial con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se conmemora cada 30 de enero. En el texto, esta entidad que aglutina a unas 60 ong de infancia, recordó que cada año millones de niños y niñas en todo el mundo se convierten en víctimas de una violencia silenciada. “En cualquier país, cultura y estrato social, los niños y niñas se enfrentan a distintas formas de abuso, de abandono y de explotación. Esta violencia adopta muchas formas y se adapta a muchos contextos. Ocurre en sus casas, escuelas, en las instituciones, en sus comunidades o en medio de una emergencia”, puede leerse en el mensaje.En España, denunció que “en lo que llevamos de año ya se ha cobrado una vida la primera víctima de ‘bullying’. Una niña murciana de 13 años que no pudo soportar la presión de los insultos y maltratos de sus compañeros y compañeras de clase y prefirió suicidarse antes de aguantar más esta situación”.La plataforma también subraya otras situaciones como el acoso y el ciberacoso, por lo que se sumó a la petición que muchos padres hacen al Gobierno para que ponga en marcha el Plan de Convivencia Escolar y acuerde las principales medidas con toda la comunidad educativa a fin de que se ocupara de luchar contra esta lacra.Pese a los pasos dados en este sentido, y el freno que ha supuesto la situación de interinidad que ha habido en el Ejecutivo, desde la Plataforma de Infancia “se considera insuficientes los esfuerzos” y se pide a los responsables políticos que tomen “en serio” las demandas de los ciudadanos y que presten especial atención a las demandas de los niños y niñas. Entre esas demandas, las organización de infancia plantea “más seguridad, control e información en los centros educativos para evitar el ‘bullying’ y que, además, este tema se tome con más seriedad”. Pero sobre todo propone medidas como “pedir ayuda a personas adultas (padres, profesorado, policía), crear asociaciones anti-peleas, ignorar a los agresores y separar las peleas y escuchar”.