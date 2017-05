El PP pide a Diputación de Cáceres que implante el Grado Profesional de Danza y Elena Nevado ofrece el edificio Valhondo

Etiquetas

El PP en la Diputación de Cáceres ha pedido al equipo de Gobierno provincial que trabaje para implantar el Grado Profesional en el Conservatorio de Danza para que los 36 alumnos que concluyen este curso el Grado Elemental puedan continuar con sus estudios, algo que, según ha explicado el portavoz 'popular', Alfredo Aguilera, "solo conllevaría una inversión para el primer año de unos cien mil euros".

Además, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha ofrecido las instalaciones del edificio Valhondo para poder acoger las enseñanzas profesionales en caso de que hubiera problemas de espacio en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña donde, desde hace más de treinta años se imparte esta disciplina, primero como Escuela de Danza y, desde hace cuatro años como Conservatorio Elemental, donde actualmente hay un total de 136 niños matriculados en los cuatro cursos.

Tanto Aguilera como Nevado han coincidido en que la continuidad de los estudios de Danza es "una cuestión de justicia" y ha criticado al equipo de Gobierno de la diputación cacereña por su "pasividad" por su ""falta de voluntad" y su "incompetencia" ante esta petición que los padres de los alumnos llevan realizando desde hace meses ya que, al finalizar este curso, muchos niños deben abandonar sus estudios de danza al no poder continuar fuera de casa debido a su corta edad.

"Si no actúa con urgencia la Diputación Provincial de Cáceres ampliando la enseñanza a ese ciclo de nivel profesional se verá cortada la formación cultural y profesional de estas chicas que estudian danza desde hace años", ha dicho Aguilera, quien ha señalado que no es intención del PP "politizar" este asunto pero, a renglón seguido, ha añadido que "no se pueden buscar excusas" porque la diputación puede ofrecer esta materia a través de un "simple" convenio de delegación por parte de la administración competente, que es la Junta de Extremadura.

Tampoco puede alegar la diputación, según Aguilera, que no hay dinero ya que para la reforma de la casa Pereros y su adecuación a colegio mayor hay prevista una inversión de cuatro millones de euros y, sin embargo, la implantación de este Grado Profesional de Danza costaría unos 100.000 años el primer curso, que habría que ir aumentando hasta completar los seis cursos de este segundo ciclo.

"Pedimos que se escuche a los padres y se vele por el interés de estas niñas y menos predicar y más dar trigo porque la diputación tiene los medios suficientes para seguir con estas enseñanzas", concluyó Aguilera.

Por su parte, la alcaldesa de Cáceres recordó que este servicio se presta desde hacer treinta años por parte de la Diputación de Cáceres para toda la provincia y ha lamentado que el Gobierno del PSOE "haya venido a destruir y no a construir", en el sentido de que se eliminen recursos en la ciudad.

"Nosotros creemos en la función social de la cultura y se puede acabar con proyectos que son beneficiosos para todos y a los que se quiera dar carpetazo", ha dicho la regidora, quien ha manifestado el apoyo a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Conservatorio Elemental de Danza porque estos niños "se van a quedar sin la posibilidad de seguir avanzando en esta disciplina".

SE OFRECE EL EDIFICIO VALHONDO

La regidora cacereña ha recordado que el ayuntamiento no tiene competencia en educación pero está dispuesta a colaborar y, en ese sentido, ha tendido la mano a la diputación ofreciendo las instalaciones del edificio Valhondo para impartir ese Grado Profesional, en el caso de que hubiera problemas de espacio en las actuales dependencias del San Francisco.

"Pedimos a la diputación que reflexione qué está ofreciendo a los cacereños y qué política está haciendo en la ciudad porque hasta ahora han dado la espalda a todo lo que se quería construir", ha dicho Nevado, al tiempo que ha recordado que ya se han caído también otros proyectos como la reforma del complejo deportivo El Cuartillo o el museo que se quería construir en la casa Pereros y que se ha paralizado en pro de reabrirla como colegio mayor.

En alusión a la petición que realizó la presidenta de la Diputación, Rosario Cordero, para firmar un convenio a tres bandas (con Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Cáceres) para llevar el proyecto adelante entre todos, Nevado ha respondido que "no se echen balones fuera" ya que este servicio lo venía prestando la diputación desde hace años, por lo que le ha pedido "responsabilidad" y que "si ha metido la pata se rectifique, porque rectificar es de sabios".

Aguilera y Nevado han incidido en que cuando la antigua escuela se convirtió en Conservatorio Elemental, el anterior gobierno provincial y regional, que eran del PP, se comprometieron a trabajar para continuar con el ciclo superior pero el Gobierno provincial del PSOE "no ha hecho absolutamente nada" y, aunque el plazo de matrícula ya se ha abierto, "si hay voluntad", se puede abrir un plazo extraordinario para los alumnos que quieran continuar.

"Estaba todo coordinado pero ha habido un cambio de gobierno y se ha dejado encima de la mesa y llegado el momento tenemos el problema pero en la anterior legislatura ya estaba coordinado para dar esta salida a los alumnos", subrayó la alcaldesa, quien incide en que la Diputación de Cáceres debe "asumir su responsabilidad" y "no responsabilizar a un tercero para quitarse el problema del medio".

Además, subrayó que la diputación "tiene recursos económicos para hacerlo" y "gran parte de ellos" provienen del ayuntamiento cacereño que, a través del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación Tributaria (OARGT) "deja ya un pico importante en la diputación", por lo que ha instado a que "tiren de esos recursos". "Esto es un problema de voluntad política", concluyó Nevado.