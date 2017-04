PP pide a Junta en el Parlamento que las escuelas de arte incluyan nuevas titulaciones y Máster para completar formación

Etiquetas

El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) relativa al cambio de denominación de las escuelas de arte andaluzas y a la implantación definitiva de distintas titulaciones, reclamando en este sentido que se establezca en las mismas el grado de Máster para que los alumnos puedan completar su formación.

En el texto de la propuesta, consultado por Europa Press, la portavoz parlamentaria del PP, Carmen Crespo, recuerda que en Andalucía existen en la actualidad nueve escuelas de arte en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga y Sevilla, que están impartiendo enseñanzas artísticas superiores de Diseño con carácter provisional desde hace varios cursos.

A pesar de las "numerosas" peticiones de las escuelas, esta provisionalidad no acaba y se están produciendo "innumerables distorsiones" en las distintas comunidades educativas de las escuelas, pues "tanto la dirección de los centros como el profesorado y alumnado no pueden saber con antelación suficiente cuál es el futuro inmediato de los estudios que cursan, sin poder planificar todas las fases de estos estudios, lo que les causa innumerables problemas que se ven agravados por la escasez de fondos que reciben para llevar a cabo estos estudios".

"Igualmente, en las escuelas de arte de Andalucía no se están dando respuestas a las nuevas necesidades educativas y laborales que se están presentando en nuestra comunidad, las cuales no se pueden cursar con carácter público y sí en centros privados, tales como la conservación y restauración de bienes culturales, cerámica y vidrio", sostienen los populares.

Asimismo, las carencias de estas escuelas se manifiestan en su etapa superior, pues actualmente en ningún centro público de Andalucía se puede cursar Máster en Enseñanzas Artísticas y Superiores de Diseño, no pudiendo los alumnos completar su formación. "Y como colofón de toda esta situación, los alumnos que están terminando los distintos grados de Diseño se han encontrado que no existía normativa acerca de las tasas académicas para la expedición de estos títulos, con lo cual ni tan siquiera veían reconocidos sus estudios, con el consiguiente daño que les causaba no poder acreditar su titulación, tanto a efectos laborales como para poder cursar estudios superiores", agrega el PP.

Por todo ello, los populares solicitan, en primer lugar, que se dicte orden que modifique la denominación genérica de las escuelas de arte de Andalucía, pasando a denominarse Escuelas de Arte y Superiores de Diseño.

También piden el desarrollo de un reglamento orgánico para las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño, de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, de Cerámica y Vidrio; que para el curso 2017-2018 se implanten en Andalucía con carácter definitivo las enseñanzas superiores de Diseño Gráfico, Diseño de Producto, Diseño de Interiores y Diseño de Moda; y que para el curso 2018-2019 se establezcan los currículos de las enseñanzas artísticas superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en sus diferentes especialidades, Cerámica y Vidrio.

Por último, reclaman que, con carácter urgente, se dicte normativa sobre tasas académicas para la expedición de los títulos de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Cerámica y Vidrio.