PP: La Junta "ha dejado de invertir 22 millones en infraestructuras educativas" pese a las aulas prefabricadas

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha criticado este viernes que la Junta de Andalucía "ha dejado" de invertir en la provincia de Almería más de 22 millones de euros en infraestructuras educativas desde el año 2013 pese a que "es líder en aulas prefabricadas en la región".

En rueda de prensa, Crespo ha lamentado, asimismo, la "falta de diálogo" de la Consejería de Educación con la comunidad educativa a la hora de elaborar los planes de choque en esta materua que la Junta quiere poner en marcha, concretamente un Plan de infraestructuras educativas y un Plan de Climatización.

"Los colegios e IES de Andalucía y de Almería necesitan estos planes de choque, pero lo que no es de recibo es que no se dialogue con el sector ni con los profesionales. Nosotros consideramos que es necesario que se hagan mejoras en colegios de Almería, que se eliminen aulas prefabricadas, y por supuesto no estamos de acuerdo con el Plan de climatización que llega únicamente al uno de por ciento de los colegios en toda Andalucía, en el caso de Almería, ocho", ha afirmado.

Por su parte, la parlamentaria del PP Aránzazu Martín ha hecho balance de la situación en la que se encuentran las infraestructuras educativas en la provincia, un balance que ha calificado de "lleno de recortes, con mucha improvisación y falta de planificación, sin escuchar a la comunidad educativa y los Ayuntamientos".

Para Martín, las actuaciones llevadas a cabo por la Junta son "insuficientes" porque, según ha explicado, "muchos de nuestros centros educativos llevan años padeciendo una mala, muy mala situación sobre la que la Delegación Provincial y la propia Consejería han hecho oídos sordos y no ha actuado".

"A pesar de ser la provincia con más aulas prefabricadas, la Junta sólo tiene previstas nueve actuaciones", ha denunciado Martín", ha censurado para apuntar que "no sería extraño que por la falta de planificación se tenga prevista algún aula prefabricada más ante las necesidades de escolarización".

Martín ha indicado que no solo es "insuficiente" sino que "tampoco "cumple con las expectativas marcadas por la propia Junta y PSOE". "Deja fuera muchas necesidades que no contempla la Consejería, algunas de ellas históricas", ha apuntillado.

La parlamentaria del PP ha hecho alusión, asimismo, que el programa para la retirada del amianto para trasladar que, si bien la Junta anunció la retirada para unos 30 centros durante el verano de 2016, "hoy desconocemos, según la información de la que disponemos, qué actuaciones se llevaron a cabo en Almería". "Sabemos que para este año se anuncian 11 actuaciones, pero queremos que desde la Junta nos den explicaciones sobre este asunto", ha asegurado

En relación al Plan de Climatización, lo ha calificado insuficiente, y ha recordado que las pocas máquinas de aire que existen en los colegios las han pagado los centros y las AMPAs.

"Además, no cuentan con el consenso de las AMPAs que han denunciado la falta de información y que en algunas provincias se han sentido utilizadas por la propia Susana Díaz que anunció un acuerdo que ellas han desmentido. Ni AMPAS, ni Centros, ni sindicatos educativos están de acuerdo con este raquítico Plan y además desconocen que criterios se han seguido para la elección de esos centros que anunció por las redes sociales la Consejera", ha concluido para anunciar que el PP va a llevar al Parlamento una serie de iniciativas relacionadas con todos estos asuntos.

Finalmente, ha señalado que también va a solicitar una reunión con la Delegación Provincial de Educación para abordar todo esto y proponer una comisión técnica, tal y como nos han demandado algunos ayuntamientos, para que exista una "mayor coordinación" entre éstos y el ente de infraestructuras educativas.