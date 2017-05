El PP insta a Marzà a "respetar la voluntad de 250.000 familias con hijos inscritos en centros valencianos"

Etiquetas

La portavoz de Educación del grupo popular en las Corts, Beatriz Gascó, ha instado al conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, a "respetar la voluntad de 250.000 familias valencianas que tienen a sus hijos inscritos en centros valencianos", tras la manifestación a favor de la educación concertada que este pasado sábado recorrió las calles del centro de Valencia.

En un comunicado, Gascó ha asegurado que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) no permitirá el "atropello que supone la eliminación de aulas concertadas, ni el retroceso en la educación, ni que Marzà derribe con su ideología los sueños y los derechos de muchas personas".

La diputada ha indicado que "no se trata de enfrentar modelos como pretenden hacer ver desde la izquierda", sino que "al contrario" la educación pública y la concertada "han coexistido hasta ahora sin problemas".

En este sentido, ha matizado que la reivindicación "se trata de la defensa de la libertad y la defensa de derechos fundamentales, de no querer la imposición de una escuela única inconcebible en un estado democrático".

La 'popular' ha señalado que el Consell "no puede seguir haciendo oídos sordos al clamor de la gente, no pude seguir actuando como si no pasara nada". A su juicio, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "debe tomar cartas en el asunto y parar los pies a la radicalidad" de la vicepresidenta, Mónica Oltra, y de Marzà "en el ámbito educativo".

"VOLVEMOS A LA EDUCACIÓN DE LOS 80"

El Ejecutivo autonómico "no puede seguir ignorando a la calle", ha manifestado, porque cree que "con Compromís volvemos a la educación de los años 80, cuando los conciertos educativos eran subsidiarios de una educación pública que necesitó de la escuela concertada para prestar un servicio de calidad y equitativo".

Beatriz Gascó ha advertido que "este Consell no puede actuar de espaldas a la educación concertada, que supone un tercio de la educación en la Comunitat". "Debe apostar por la concertada, que supone también una apuesta por el empleo en la Comunitat Valenciana", ha reseñado.

En la misma línea, ha destacado que con el modelo actual "se emplea a 19.300 profesionales directos docentes en la Comunitat Valenciana y también profesionales indirectos, como personal de administración y servicios".

Además, ha afirmado que la combinación de las dos formas de enseñanza "vela por la sostenibilidad de los servicios públicos, por ser menor el gasto público por alumno en la concertada (2.936 euros por alumno) que en la pública (4.580 euros), un 56 por ciento más". "El gasto diario en la pública es casi cuatro veces más (14,35 euros al día por alumno, y 3,69 euros en la concertada)", ha añadido.

"Con este Consell, estamos viviendo un retroceso en la educación que nos devuelve a épocas muy oscuras. Es lamentable y preocupante que, en pleno siglo XXI, tengamos que reivindicar un derecho como es la libertad de enseñanza", ha criticado.

"MARZÀ SE HA PASADO LA SEMANA EN FINLANDIA"

Gascó ha recriminado que "mientras Marzà tiene a cientos de familias angustiadas con una incertidumbre insultante, pues a algunos centros aún no les han comunicado la supresión del concierto, él se ha pasado toda la semana en Finlandia", en referencia al viaje institucional al país nórdico que el presidente de la Generalitat y el conseller han emprendido para conocer el sistema educativo y analizar sus posibles aplicaciones en España.

La diputada 'popular' ha afirmado que Marzà "se ha ido a un país que defiende todo lo que él ataca". "Quieren parecerse a Finlandia porque es uno de los países que saca mejores resultados en PISA y Marzà nos ha sacado de PISA y no quiere saber nada de evaluaciones externas", ha recalcado.

"Hablan de formación del profesorado y de calidad. Allí son profesores los expedientes más brillantes, mientras que aquí Marzà permite que sigan en el sistema gente que en 20 años no ha aprobado ningún ejercicio de la oposición y que en cambio se queden fuera personas que sacan 10 en el examen", ha subrayado.

"UN SUMA Y SIGUE DE DESPROPÓSITOS"

Gascó ha apuntado que desde el Consell "piden también un modelo más vinculado a las necesidades de la sociedad, cuando ellos se han cargado la FP dual que precisamente buscaba la integración de los estudiantes con el tejido productivo".

A su juicio, "lo de este conseller es un suma y sigue de despropósitos". "Tenemos un gobierno que está en contra de la libertad, el respeto a la pluralidad y la tolerancia", ha apostillado, antes de recordar la petición del PP de suspender cautelarmente el decreto que regula los conciertos para su paralización tras la admisión a trámite del recurso interpuesto por la formación ante el Tribunal Superior de Justicia.