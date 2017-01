PP alerta de que los alumnos del colegio 'Aníbal González' están dando las clases "sin calefacción"

Etiquetas

La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla Evelia Rincón ha alertado este miércoles de que los alumnos del colegio 'Aníbal González', perteneciente al Distrito Sur, llevan desde el pasado lunes "sin calefacción en todo el centro, lo que está provocando que los 479 alumnos afectados estén pasando un frío insoportable en las aulas y distintas dependencias".

En este sentido, Rincón ha indicado que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) ha trasmitido a su formación que los alumnos están yendo a clase con abrigos, bufandas y gorros, "formándose incluso vaho en las ventanas del frío". "Los padres nos dicen que la situación es tan preocupante que actualmente los niños pasan menos frío en el patio que en las aulas", afirma.

Así, ha explicado que el problema se encuentra en la "falta de programación" de las calderas por parte del área de Edificios Municipales, ya que la última vez que acudieron trabajadores de mantenimiento al colegio "fue en octubre". Así, ha añadido que los padres de la Ampa 'Tibidabo' "se quejan de la falta de respuesta municipal tras comunicarle el problema al Distrito Sur, mientras sus hijos padecen el frío en el centro".

La concejal del PP ha exigido al Ayuntamiento que actúe "cuanto antes para que no haya un solo colegio sin calefacción, ya que tenemos constancia de que son varios los centros que no tienen calefacción, como el 'Pedro Garfias', en Macarena". Le ha pedido a Espadas que "no presuma tanto de inversiones futuras en los centros educativos mientras los niños están pasando frío".