El PP afirma que hay menores de 3 años en centros de forma ilegal y exige una comisión de investigación sin "sucedáneos"

La portavoz adjunta del grupo 'popular' en las Corts, María José Català, ha denunciado este viernes que se están internando menores de 3 años en los centros dependientes de la Generalitat de forma "ilegal" y ha exigido que se abra una comisión de investigación y "no sucedáneos" como la mesa de trabajo propuesta por PSPV y Compormís. "Que no nos tomen por tontos", le ha reprochado.

Catalá, en declaraciones a los medios, ha explicado que según la ley de protección de la infancia 1/1996 "en los casos de menores de 3 años se tienen que priorizar el acogimiento familiar". Sin embargo, en centros de menores de Alicante "hay niños internados cuando tendría que haber habido un acogimiento familiar".

En ese sentido, ha lamnetado que esta situación "denota una vez más" que la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, "lleva dos años gestionando los centros de menores de forma muy deficiente". Por ello, ha señalado que "debe de asumir responsabilidades y venir a las Corts" donde se "tiene que investigar algo más que las cosas vinculadas al PP, sino también que está haciendo el Gobierno".

Así, ha detallado que el PP quiere saber en una comisión de investigación "si esto es verdad, cuántos casos hay, en qué centros se están produciendo, si hay justificación o no", así como "si todavía hay menores en el centro de Monteolivete pese a que dispone desde hace un informe de la fiscalía de menores instando a que se trasladen". "Exigimos a Oltra que diga si van a respaldar esta comisión o no", ha recalcado.

Catalá ha anunciado que la próxima semana en la interpelación que tiene a Oltra le preguntará sobre los ingresos de menores de 3 años, del que han tenido conocimiento a través de los propios centros. Sin embargo, ha lamentado que Oltra "ha establecido la política del miedo" en la conselleria de Igualdad y "se ha instado a los funcionarios a que no tengan ninguna comunicación que no sea vía Dirección Territorial".

"La señora Oltra que es tan transparente está empezando a ser un poco opaca salvo cuando viene aquí a una comisión a relatar datos de menores", le ha reprochado.

Por otra parte, respecto a la proposición no de ley que presentaron este jueves PSPV y Compromís ha explicado que no existe en el reglamento de las Corts la figura de la 'mesa de trabajo'. "No sabemos de qué va esa propuesta, no sabemos si nos toman por tontos, si quieren diluir su responsabilidad o si están haciendo un juego de trileros porque aquí en las Corts se viene a trabajar con un reglamento", les ha recriminado.

En ese sentido, ha aclarado que el reglamento de las Corts establece comisiones legislativas, no legislativas, de estudio, de investigación y en su caso unas subcomisiones. "Esto es lo que consta en el reglamento, pero la mesa de trabajo no está establecido", ha evidenciado. Además, ha criticado que ni siquiera han establecido el plazo, si todos los integrantes dispondrán de toda la información y contarán con todos los expedientes ni el esquema de trabajo.

Por ello, ha insistido en que Oltra tiene que decir "qué opina, qué va a hacer y que si transmitirá a su grupo parlamentario que voten a favor de la comisión de investigación que ha solicitado el PP o no". "Pero que no nos vengan con sucedáneos que además no existen", ha insistido.

Al respecto, ha apuntado que la vicepresidenta puede constituir la mesa de trabajo cuando quiera porque no requiere de una aprobación por parte de la Cámara". "Es una tomadura de pelo con letras mayúsculas", ha refutado.