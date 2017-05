El PP alerta de "problemas" en los comedores escolares por "impagos acumulados" de la Conselleria

Etiquetas

La portavoz de Educación del grupo popular en las Corts, Beatriz Gascó, ha alertado de "problemas" en los comedores escolares por "impagos acumulados" de la Conselleria de Educación y ha afirmado que "hay empresas de comedor que van a dejar de dar servicio en algunos colegios públicos" por este motivo.

En un comunicado, ha denunciado que el titular del ramo, Vicent Marzà, "no paga el gasto de funcionamiento de los colegios escolares públicos desde el pasado mes de enero ni tampoco envía el dinero para el pago de comedores ni becas", lo que habría provocado que "algunos centros ya no puedan pagar a las empresas del comedor escolar y que estas les hayan comunicado su intención de dejar de prestar el servicio por lo insostenible de la situación".

El grupo parlamentario va a presentar una batería de preguntas en las Corts dirigidas a la Conselleria de Educación en la que solicita conocer la cantidad que se adeuda a cada centro, lo que se ha dejado de pagar a las empresas de comedor, acciones que piensa adoptar la Conselleria para subsanar el problema y la relación de los escritos y quejas interpuestos por los centros y las familias.

La diputada ha indicado que "el conseller Marzà vende un mundo idílico de la educación valenciana donde no hay problemas que no tiene nada que ver con el día a día de los centros" cuando "la cruda realidad es que los equipos directivos de los centros ya no saben qué más pueden hacer para poder subir la persiana cada día sin contar con los medios económicos porque la Conselleria no paga".

"La falta de gestión es la nota predominante en esa Conselleria. Marzà solo está preocupado de seguir la hoja de ruta catalanista y de convencer a colectivos afines que le apoyen en sus medidas sectarias en lugar de atender las necesidades básicas de los alumnos y sus familias", ha agregado.

A su juicio, "hay falta de planificación, nula gestión e irresponsabilidad con sus imposiciones y enfrentamientos que provocan desconcierto y caos en los centros".

Gascó ha manifestado que "solo la profesionalidad de los docentes está permitiendo sacar adelante el curso" y "se ven obligados a hacer grandes peripecias ante la falta de previsión de Marzà pero ya hay situaciones insostenibles difíciles de mantener".