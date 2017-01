PSOE lamenta que el Gobierno "no haya solicitado ni recibido" ninguna subvención de la UE para el proyecto CEUS

Etiquetas

La puesta en marcha de medidas que anunció el pasado mes de octubre el diputado nacional por el PSOE de Huelva José Juan Díaz Trillo para impulsar el Centro de Ensayos y Experimentación de Sistemas no Tripulados (CEUS), previsto en la localidad de Moguer (Huelva), ha tenido sus primeros resultados.

Se trata de una respuesta, a una pregunta del PSOE, por parte del Ejecutivo central, a la que ha tenido acceso Europa Press, que, con fecha del 3 de enero de este año, dice textualmente que "el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), no ha solicitado ni ha recibido ninguna subvención de la Unión Europea (UE)" para el citado proyecto.

Al respecto, Díaz Trillo ha criticado "la indolencia" del Gobierno y ha remarcado que con esta respuesta el PP demuestra que "no cree en este proyecto y que puede estar creyendo más en otro", refiriéndose al proyecto previsto en Las Rozas, en Galicia. No obstante, ha hecho hincapié en que no va a "tolerar que a Huelva se le trate peor a que a otra provincia".

"Lo que me fastidia es que nos engañen y que venga una ministra de Huelva", refiriéndose a la de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, "a prometer cosas de las que presumen y después no hacen". A su juicio, este caso es "más grave aún", tras recordar "la pérdida de los fondos europeos para el proyecto porque el Gobierno no llegó a tiempo con la declaración de impacto ambiental y caducó el plazo, perdiéndose 24 millones de euros" que lo sufragaban en su mayor parte. Montante al que la Junta tenía que aportar otros seis.

En otra de las repuestas, el Gobierno especifica las inversiones que ha realizado, a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), hasta la fecha en relación con el citado proyecto, que alcanzan los 10,2 millones de euros.

No obstante, Díaz Trillo asegura que va a volver a solicitar la petición de las comparecencias del ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, y de Defensa, María Dolores de Cospedal, ya que "es un proyecto clave y necesitamos explicaciones".

El diputado socialista ha recordado que en su última visita a Huelva, el exministro de Defensa Pedro Morenés vino a traer "la mala noticia de la pérdida de los fondos europeos para el proyecto" porque "el Gobierno no llegó a tiempo con la declaración de impacto ambiental", ha insistido.

"EL ESPACIO QUE MERECE"

Por ello, Díaz Trillo reclama para Huelva "el espacio que merece" dentro de la industria del sector aeronáutico para completar un espacio que ya ocupan Cádiz y Sevilla. El diputado onubense ha señalado que la Junta de Andalucía ya declaró este proyecto como "de interés autonómico" en el año 2015. De hecho, ha recordado que le consignó "en sus presupuestos de 2016 tres millones de euros y para 2017 una partida de 1,5".

El de Huelva sería un proyecto "innovador en el que el futuro de buena parte de la aviación va a tener en los drones un presente que está a la vuelta de la esquina", ha concluido Díaz Trillo.

El pasado mes de noviembre, en unas jornadas sobre el citado proyecto, estuvo en Huelva el director general del INTA, el teniente general Ignacio Azqueta, y dejó claro que "no es un proyecto olvidado", sino que siguen trabajando "día a día" para conseguir financiación europea. No obstante, aseguró que el objetivo es reducir 14 de los 40 millones de costes que supondría pero "sin que el mismo pierda las capacidades diseñadas".