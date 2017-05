Una pista multideportiva en el Parque del Ebro, Mejor Idea del Certamen Municipal 2017

Etiquetas

Una pista multideportiva ubicada en el Parque del Ebro, propuesta por los becarios del Centro Joven El Tacón, ha sido la ganadora del Certamen a la Mejor Idea 2017, que convoca el Ayuntamiento de Logroño. La alcaldesa Cuca Gamarra ha dado a conocer el resultado del concurso, en un acto en el que todos los participantes han leido las 42 propuestas presentadas.

La pista deberá incluir, según la solicitud presentada, la ubicación de varios deportes en un espacio reducido. Los deportes más demandados, fútbol y baloncesto, podrán ser practicados en la nueva pista, pero opcionalmente podrían equiparse para tenis, voleibol y hockey, así como césped artificial.

"Una vez más, apostamos por la cultura deportiva para nuestros jóvenes, algo que consideramos fundamental para desarrollar una vida sana. Y el Ayuntamiento debe facilitar su práctica en la calle, al alcance de todos; y qué mejor forma de practicarlo que al aire libre", ha señalado la alcaldesa.

La primera edil ha añadido que "además, esta propuesta da respuesta a las inquietudes de un importante grupo de jóvenes que comparten unas aficiones comunes, lo que contribuye a su socialización y a mejorar tanto su conducta social como emocional".

El Certamen a la Mejor Idea se puso en marcha por primera vez durante el curso 2008-2009 con una fantástica respuesta de participación por parte de los centros donde se desarrolla el programa de Red de Puntos de Información y una destacable calidad en las propuestas de mejora de la ciudad que se recibieron.

El objetivo de este Certamen es propiciar la participación de jóvenes y adolescentes de entre 12 y 24 años, escolarizados en los Institutos de la ciudad o socios de los Centros Jóvenes Municipales, en la mejora de nuestra ciudad.

"A través de esta iniciativa, los jóvenes que pertenecen a la Red de Puntos de Información pueden aportar sus propias ideas para mejorar la ciudad. Su opinión es fundamental; si queremos que Logroño sea de todos, también debe estar construida por todos", ha manifestado Gamarra.

Por ello, ha agradecido a los jóvenes su aportación porque "vuestras ideas, a través de este concurso pueden convertirse en proyectos y de ahí en realidades y por lo tanto transformadas al servicio de los ciudadanos".

"Con este proceso participativo en el que los más jóvenes nos transmitís vuestras mejores propuestas salimos ganando todos los logroñeses. Hemos tomado nota de todo, porque todas las propuestas son muy buenas, y que no hayan ganado no significa que no se vayan a hacer en algún momento", ha afirmado la regidora municipal.

EL CERTAMEN.

El Certamen se incluye como una actividad más de las que deben ejecutar los becarios de los Puntos de Información de Institutos y Centros Jóvenes.

Estos asumen la responsabilidad de iniciar en sus respectivos Centros procesos democráticos que culminen con la selección de las tres mejores propuestas para hacer de Logroño una ciudad mejor.

Para finalizar el proceso, este viernes se ha realizado un encuentro de los becarios con la Corporación en el salón de Plenos del Ayuntamiento, en el que han presentado las tres propuestas de cada centro, un total de 42 de un total de 14 centros escolares y centros jóvenes municipales.

Entre ellas, han destacado la ampliación de carriles bici; la provisión de bolsas para recoger excrementos de mascotas; más horarios para la Biblioteca Rafael Azcona; centros recreativos con ordenadores, videojuegos o wifi; mejoras en los autobuses, como frecuencias o wifi; zonas de carga para móviles; un festival de rap; o una piscina para La Estrella.

Por su parte la Corporación se compromete a poner en marcha al menos una de las diez propuestas a lo largo del año e informar a los centros participantes de la evolución de la misma para que puedan realizar el seguimiento y sean conscientes del alcance que ha tenido su propuesta.

Las mejores ideas seleccionadas en los últimos años han sido la instalación del WiFi en los autobuses urbanos; la creación de una zona de Workout, estrenada el pasado año en el Parque de La Ribera; y la creación de una cuenta de Instagram para la Unidad de Juventud.