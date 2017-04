Participa reclama "dignificar" la instalación deportiva básica de Santa Clara ante sus "carencias"

Etiquetas

El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha denunciado este lunes las "carencias" y deficiencias de la instalación básica deportiva de Santa Clara, "casi totalmente privatizada" desde que en 2014 su gestión fuese entregada al colegio Los Rosales. Dado el caso, la formación morada reclama al Instituto Municipal de Deportes (IMD), como dueño del recinto, "dignificar" las instalaciones.

En un comunicado, la formación morada da cuenta de que la concejal de Participa Cristina Honorato ha visitado la instalación deportiva básica y municipal de Santa Clara, gestionada por el colegio Los Rosales, gracias a una cesión de uso que logró en 2014 y que "ha acabado con una casi total privatización de este espacio, que además tiene graves deficiencias para quienes lo utilizan".

"Es imposible ver en ninguna de las puertas cómo se puede acceder a este espacio, ni cómo se puede utilizar, a pesar de ser un centro público", ha denunciado Honorato, que ha hecho un llamamiento al Instituto Municipal de Deportes, para que mantenga el uso en perfecto estado y para que garantice los derechos del vecindario a poder disfrutar de estas instalaciones deportivas municipales.

Entre las reivindicaciones para este espacio, según Participa, destacan las necesidades de plantar numerosos árboles, así como instalar techados que garanticen la sombra, ya que actualmente es "casi imposible su uso durante gran parte del año", debido a las grandes temperaturas que se sufren. "Además, no hay ni siquiera una fuente de agua potable en todas las instalaciones, lo que directamente atenta a los derechos humanos. No sabemos si es responsabilidad municipal o de la empresa que gestiona el espacio, pero un centro deportivo municipal no puede estar sin agua", ha dicho Honorato.

LOS VESTUARIOS

"En esta visita también pudimos comprobar como los únicos vestuarios que existen en el centro deportivo son unas caracolas en las que se sufren temperaturas extremas, tanto en verano, como en invierno. Además, tampoco tienen agua por lo que deben rellenar los servicios con garrafas. Es una total falta de responsabilidad por parte del IMD mantener unas instalaciones así", ha apostillado la edil de Participa Sevilla, que ha pedido al Ayuntamiento una rápida actuación para que "se dignifique" este espacio municipal, en el que desde hace semanas hay una pared de una vivienda colindante "totalmente apuntalada".

Del mismo modo, la edil ha lamentado el estado de la pista de hockey que existe, avisando de que "el deporte es mucho más que el fútbol y el Ayuntamiento debería potenciar todos los deportes minoritarios en la ciudad, especialmente para que lo practiquen menores y fomentar así formas de ocio alternativas".

EL VALLADO

Por último, Participa Sevilla ha trasladado la preocupación de quienes usan este espacio deportivo por los problemas de seguridad que existen, ya que el vallado de las instalaciones es bastante sencillo y, habitualmente, se producen robos y destrozos. "Es urgente que el Ayuntamiento dignifique este espacio y garantice la posibilidad de practicar el deporte. La externalización de su gestión no puede provocar que cualquier entidad pueda disponer de un espacio municipal a su antojo", ha concluido Honorato.