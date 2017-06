Podemos pide la dimisión de De la Calle por "despreciar" las quejas de los padres sobre el calor en las aulas

Etiquetas

El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha exigido este lunes la dimisión de la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, por "despreciar" las reivindicaciones de padres de alumnos de los colegios de Sevilla capital y provincia relativas al calor en las aulas.

Pérez Ganfornina se ha pronunciado así después de que la asociación 'Ampas Sevilla' se manifestara ante la situación de calor "insostenible" y la consejera asegurase que el aire acondicionado "no es una solución" a las condiciones climáticas de las aulas, y que "no es aconsejable". "Las últimas declaraciones de De la Calle muestran incompetencia y falta de sensibilidad con los andaluces y el calor que hace estos meses en las aulas", ha dicho al respecto el secretario de Podemos Andalucía.

A su juicio, la consejera "no sabe dónde poner los pies" y, por eso, la ha invitado a "desinstalar el aire acondicionado de su despacho y se vaya a los cetros de Sevilla los meses de mayo y junio" donde, según ha explicado, se alcanzan los 30 y 40 grados. "Después que nos diga si tanto los niños como los profesores y el personal del centro pueden desarrollar así sus tareas", ha añadido.

Con todo, ha asegurado que es "alarmante" que se "desprecien" las reivindicaciones que los padres protagonizaron en Sevilla y ha instado a la Junta a "ponerse se trabajar" en un plan de acondicionamiento de los colegios y si la consejera "no quiere, no puede o no es capaz", "que dimita". "Le pedimos responsabilidad a la consejera", ha remachado.

También ha arremetido contra el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, quien, según ha recordado el secretario de Podemos "ya ha sido reprobado por el Parlamento andaluz" y ha creado "grandes titulares": "La última entrega de sus titulares ha sido decir que los periodistas son todos unos ignorantes", ha dicho. A su juicio, De Llera es "un ejemplo de lo que no debería ser un cargo público" que "cubre con titulares" su "incapacidad política" en lugar de "centrarse en mejorar la Justicia en Andalucía".

Por último, se ha referido al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, que, según Ganfornina, "habla de corrupción como situaciones concretas y no como corrupción política". "Este discurso nos recuerda al del PP de los casos aislados", ha criticado, al tiempo que acusado al Gobierno andaluz de "parecerse cada vez más al PP".