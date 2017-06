Podemos critica la "falta de sensibilidad" de De La Calle y la anima a "quitar el aire acondicionado de su despacho"

Etiquetas

Podemos Andalucía ha criticado este sábado la "falta de sensibilidad" de la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, y ha considerado "un escándalo" lo manifestado este viernes en relación al uso de aire acondicionado en los colegios, tras lo que la ha animado a "quitar" dicha instalación "de su despacho" de la Consejería.

Así lo ha indicado la parlamentaria autonómica de Podemos Libertad Benítez en una atención a medios antes de la quinta asamblea estatal de educación de Podemos que se celebra este sábado en Sevilla, en la sede de Podemos Andalucía, y después de que la consejera de Educación indicase este viernes que el aire acondicionado "no es una solución" a las condiciones climáticas de las aulas, y que "no es aconsejable" que en espacios con niños "existan este tipo de instalaciones" que "evidentemente, no son obligatorias".

La representante de Podemos ha aseverado que, entre las cosas que tienen "claro" en la formación morada es que están en contra de que "los alumnos se achicharren en colegios e institutos, o que pasen frío en invierno", y ha criticado que la consejera "dice que no es recomendable el uso de aire acondicionado para los niños, pero sí para ella en su despacho de Torretriana", en la sede de la Consejería.

Ante esto, "le recomendamos que se ponga debajo de un toldo de un aula prefabricada" de las que la Junta tiene en colegios de "toda Andalucía" --según ha abundado Benítez--, "sin aire acondicionado", o "que quite el aire acondicionado del despacho, y entonces que diga si es recomendable o no" su uso.

Con sus palabras, la consejera "demuestra una falta de sensibilidad" que a Podemos "preocupa, porque en sus manos está el bienestar de los niños andaluces", según ha añadido Benítez, que ha reflexionado que si la consejera "quiere quitar el aire acondicionado a los colegios, no podemos pensar que pueda afrontar de una manera satisfactoria la atención a alumnos con necesidades o cómo abordar la lucha contra el fracaso escolar en Andalucía".

Tras aseverar que tanto la consejera De la Calle como la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "tienen un problema grave", la representante de Podemos ha exigido que "se siente con las familias, con las ampas, con los docentes que sufren esas temperaturas extremas", y que "diseñen una hoja de ruta para establecer un plan de acondicionamiento de centros educativos en Andalucía con un calendario y un presupuesto claro".

Al hilo, ha reivindicado la proposición de ley de Podemos que aboga por garantizar un gasto mínimo en educación que equivalga al cinco por ciento del PIB, entendiendo que es "una buena solución para abordar muchos problemas del sistema educativo en Andalucía".

PROPUESTAS EDUCATIVAS

Sobre el encuentro estatal de educación de Podemos, Libertad Benítez ha explicado que está "orientado a trabajar, a abrir un espacio de debate y reflexión para construir la educación que queremos", y en esa línea ha defendido que "la política ante todo es educación".

Por su parte, Fernando Cobo, responsable del área de Educación de Podemos Andalucía, ha reiterado, también en declaraciones a los medios, el rechazo del partido morado a la Lomce, que, según advertido, "sigue viva", y ha criticado sus efectos "negativos" en materia de "segregación de alumnado" y de "blindaje de los conciertos", ya que en Podemos se consideran "defensores claros de la escuela de titularidad pública".

Ha explicado que este fin de semana van a trabajar "sobre un marco legislativo que sea un acuerdo por la gente", y se van a lanzar iniciativas con la idea de presentar en septiembre "propuestas a la altura de lo que este país necesita". Ha avanzado que algunas de estas iniciativas irán encaminadas a "la reversión de recortes" y a garantizar que, "si España va mejor, lo notemos en la educación", promoviendo un sistema educativo "del siglo XXI y no anclado en el siglo XIX".