Puig defiende que el decreto de plurilingüismo no supone discriminación sino capacidad de decisión de los centros

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacado este miércoles que el decreto de plurilingüismo aprobado por el Consell no supone "discriminación" sino que "hay una capacidad de decisión de los centros" ya que "pueden mantener la situación actual o pueden buscar una situación que dé respuesta a las exigencias de una educación de calidad".

Puig se ha manifestado en estos términos ante los medios tras reunirse con miembros del Consorci del Millars en Vila-real (Castellón) al ser preguntado por las críticas al proyecto de plurilingüismo respecto a la posible discriminación entre centros.

El PP registró este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para eliminar lo que considera un "chantaje lingüístico" que a su entender sufren los alumnos de la Comunitat Valenciana por el decreto de plurilingüismo previsto por la Generalitat, gobernada por el PSPV y Compromís.

Al respecto, Puig ha subrayado que el PP "parece que está contento con la situación actual, pero nosotros no porque pensamos que no tenemos el grado óptimo de enseñanza de idiomas fundamentalmente, pero también de otros".

"Estamos mejorando, pero todavía queda mucho para avanzar", ha manifestado el jefe del Consell, quien ha destacado que "hay casi 3.000 nuevos profesores y ese es un papel fundamental para impulsar la capacitación de nuevos niños a través de unos buenos recursos humanos, pero es evidente que las cosas no están bien y hay que mejorarlar".

Según Puig, para mejorar "hay que buscar un modelo que no segregue a unos alumnos por razones económicas, de origen, y que, al mismo tiempo, sea inclusivo y capacite para que cuando acaben la ESO los niños sepan valenciano, castellano e inglés". "En estos momentos es evidente que no hemos llegado a ese índice de calidad que nos gustaría", ha dicho.

Preguntado por las reivindicaciones de Vila-real de tener una Escuela Oficial de Idiomas, Puig ha explicado que las "prioridades" están en intentar situar un mapa de accesibilidad para la gente y buscar "los lugares donde todavía hay menos presencia".

"Es evidente que para nosotros la enseñanza, y especialmente la enseñanza de inglés, es una cuestión fundamental, y por eso hemos hecho el decreto de plurilingüismo, porque somos conscientes de que la escuela no está dando respuesta al aprendizaje del castellano, el valenciano y el inglés, y especialmente el inglés, donde hay graves dificultades de aprendizaje en estos momentos", ha apuntado.

Por tanto, Puig ha señalado que para el Gobierno valenciano los idiomas son una "cuestión fundamental". No obstante, ha apuntado que "la gran prioridad en estos momentos es acabar con los barracones, lo que no quiere decir que no sean importantes las otras cuestiones, que lo son". Según ha dicho, la Conselleria está estudiando todas las posibilidades, "pues aquí hay solares desde hace tiempo y, por tanto, mantenemos el compromiso de, en la medida de las posibilidades, llevar adelante esta escuela".