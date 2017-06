Ropa veraniega y sombrillas en las puertas de los colegios para protestar por el calor "insostenible"

Etiquetas

La plataforma lamenta que Junta se escude en "el aire acondicionado es perjudicial para niños y sí lo tenga en hospitales materno infantiles"

La plataforma 'Ampas Sevilla', que reúne a más de 150 asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPA) de colegios e institutos públicos de Sevilla capital y provincia, ha celebrado este viernes una concentración a las puertas de distintos centros educativos, donde padres, alumnos y personal docente se han concentrado entre las 8,30 y 9,00 horas ataviados de ropa veraniega y sombrillas en protesta por "el calor insostenible que existe en las aulas".

Según han informado a Europa Press desde la AMPA del CEIP 'Prácticas', integrante de la plataforma, bajo el lema 'Queremos estudiar en aulas, no en saunas' se ha iniciado el primero de los actos de protestas que forma la campaña bautizada como 'Escuela de calor', la cual ha "sido un éxito rotundo" como se refleja "en los miles de vídeos y fotografías que se está recibiendo de las movilizaciones en los distintos centros", especialmente de los colegios de educación de infantil y primaria (CEIP), "donde el apoyo ha sido masivo".

"Hay que estar contentos con la acogida de esta concentración, especialmente al ser plataforma con un nivel estructural horizontal, donde todos los miembros van a una, y no se parará hasta que las reivindicaciones lleguen al Parlamento, donde está programada una movilización el próximo jueves", han indicado desde la plataforma.

Tal y como habían indicado la plataforma en un comunicado el pasado 26 de mayo, las AMPA han decidido decir "basta" a que los alumnos "soporten en las aulas temperaturas muy por encima de los 27 grados" que establece la ley como máximo para estos espacios, mencionando el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, entre otras normas.

En respuesta a esta reivindicación, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha señalado este viernes que el aire acondicionado "no es una solución" a las condiciones climáticas de las aulas, y que "no es aconsejable" que en espacios con niños "existan este tipo de instalaciones" que "evidentemente, no son obligatorias". El aire acondicionado, en este sentido, "beneficia pero perjudica" y las directrices europeas y andaluzas apuntan a que, "como medida de salud", no es aconsejable, ha explicado De la Calle.

Desde la plataforma, al respecto, han lamentado que la Junta se escude "en el esperado mantra de que el aire acondicionado es perjudicial en espacios con niños", y ha urgido a Educación que haga pública la normativa europea en la que apoya su argumentación, y que "contradice otras situaciones como que haya aire acondicionado en los hospitales materno infantiles".

"No se piden sistemas de aire acondicionado para que se use excesivamente y se ponga a veinte grados", han argumentado desde 'Ampas Sevilla', que han continuado señalando que "lo único que se pide a corto plazo es un sistema de climatización que con los avances en tema de ionización y humidificación garantizan un uso sostenible".

La portavoz ha reseñado, "que una vez se garanticen las medidas necesarias a corto plazo", cabrá estudiar "las medidas a largo plazo basadas en arboledas o paredes verdes", toda vez que "el sistema de aire acondicionado es algo de extrema urgencia ya que no se puede consentir que se imparta clases con una temperatura de 34 grados".

"Es una situación inhumana y hasta los alumnos se tienen que salir fuera del aula mareados por el calor", han recalcado desde la plataforma que, asimismo, invita a "cualquier funcionario de la Junta que prescinda del aire acondicionado y trabaje con más de 30 grados".

Finalmente, desde 'Ampas Sevilla' ha lamentado que el Gobierno andaluz "apueste por una educación del siglo XXI con bilingüismo y tecnologías TIC en unos centros escolares del siglo XX, en el que algunos cuentan con más de cien años de antigüedad".