Susana Díaz resalta el plan de choque para la climatización en colegios que "ya no es prioridad" para la oposición

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha defendido este jueves el "rigor" con el que su Gobierno va a afrontar los problemas de climatización en colegios que se han evidenciado en los últimos días, coincidiendo con las altas temperaturas que se han registrado en estas fechas, y para los que la Administración autonómica ha diseñado un "plan de choque" que se va a aplicar este mismo verano, según ha resaltado la jefa del Ejecutivo andaluz, que ha apostillado que esta cuestión "ya no es una prioridad" para grupos políticos de la oposición porque ya esta semana se acaba el curso.

"En Andalucía, acabaron las clases pero continúa el trabajo, con rigor este verano con ese plan de choque para los centros" escolares "con mayor urgencia", ha resaltado la presidenta al responder a la pregunta que le ha formulado el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno de la Cámara, y que ha estado centrada en materia educativa.

Susana Díaz ha defendido que la Junta afronta "aquellos problemas que van surgiendo", mientras que "algunos grupos sólo los traen a esta Cámara cuando creen que es una oportunidad". Y en concreto se ha referido al "conflicto con el tema de la refrigeración" en los centros escolares que se ha vivido en los últimos días, y que "hoy no ha sido prioridad" para la oposición "porque ya acaban las clases".

"Ya no es prioridad de muchos que sólo buscan acercarse a los problemas para el rédito inmediato, el telediario de turno o el titular fácil de prensa", ha insistido la presidenta, que ha contrastado ese comportamiento con el de su Gobierno, que "sigue trabajando con rigor y diálogo con ampas y centros educativos", y, en esa línea, va a "empezar a trabajar ya, este verano, en los centros que tiene más urgencia con un plan de choque".

Así, ha resaltado que "ya está sobre la mesa una planificación con rigor de cuáles son las provincias y los centros educativos que tienen mínima, media o mayor porcentaje de incidencia", y todo eso para que en el Presupuesto andaluz de 2018 "se contemplen las necesidades presupuestarias para llevar esto adelante".

LLAMAMIENTO A ENTIDADES LOCALES

Susana Díaz ha pedido "a ayuntamientos y diputaciones a que se sumen en el ejercicio de sus competencias" para "planificar a corto, medio y largo plazo las necesidades educativas" y abordar un problema en el que "no se trata sólo de poner aires acondicionados en los colegios, que también", sino de otras medidas como "poner zonas de sombra y ver cuáles son las infraestructuras obsoletas y cuáles no", porque, según ha remachado, "no todos los centros están en la misma situación", aunque "al final el titular fácil eclipsa una educación pública de calidad en Andalucía, donde hay gratuidad de libros de texto, becas al transporte y al comedor escolar", y donde "se siguen abriendo infraestructuras públicas", según ha valorado.

La presidenta ha remarcado además que los problemas de climatización no se han dado sólo en Andalucía, sino "en toda España", porque "la ola de calor" ha sido en el conjunto del país. Sin embargo, mientras que en esta comunidad desde el Gobierno regional se ha "dialogado con los profesionales, los docentes, los directores de los centros y las ampas, y hemos flexibilizado los horarios, en otros sitios, como en Valdemoro, en Madrid, los niños acababan en los tanatorios, que era lo más cerca que había para atender esa ola de calor", según ha dicho.

LA EDUCACIÓN, "UN DERECHO BÁSICO"

Por lo demás, Susana Díaz ha querido remarcar que "el Gobierno andaluz tiene claro que la educación es un derecho básico" de los ciudadanos, y defiende la educación "pública y gratuita", y en esa línea van iniciativas de la Junta como la de bonificar las matrículas de los estudiantes universitarios "que se esfuerzan" en Andalucía, y que "van a notar" esa medida "ya este mes de julio en sus cartas de pago".

Además, plantea "que se amplíe la edad pública gratuita de cero a tres años", una franja en la que se han creado "6.600 plazas más en los dos últimos años" en Andalucía, comunidad donde "prácticamente el 96 por ciento de los niños de cero a tres años que van a esas plazas tienen algún tipo de bonificación, y en torno al 49 por ciento tiene una plaza gratuita", según ha abundado Susana Díaz.

La presidenta de la Junta ha aludido también a medidas para "fortalecer el papel de los docentes en las aulas" y para recuperar derechos, y en esa línea ha destacado que "a partir del próximo 1 de septiembre entrarán en vigor las 19 horas lectivas con las que nos comprometimos, y al año siguiente las 18 horas lectivas". Además, este año se pondrá en marcha en Andalucía la "oferta pública de empleo más grande del conjunto del país" en materia educativa, y "de cada tres euros que en España se destina a educación, uno es en Andalucía", que invierte así "casi el cinco por ciento de su riqueza" en la educación "porque sabemos que ahí está el futuro de nuestros jóvenes y de nuestra tierra", ha resaltado Susana Díaz.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, también ha valorado las medidas puestas en marcha por el Gobierno socialista de la Junta en materia educativa, como las que garantizan la gratuidad de libros de texto, el "potente sistema de bonificación a las familias" en cuestiones como el comedor y el transporte escolar.

En esa línea, ha incidido en que "los socialistas entendemos la educación como un derecho y no como un negocio", y Andalucía "ha sido pionera" en ámbitos como la "lucha por la igualdad y la coeducación", también en medidas para hacer frente a las agresiones contra el profesorado, o para "la puesta en marcha de actuaciones para el fomento de la cultura emprendedora".

PSOE-A: "LA ESCUELA PÚBLICA ANDALUZA TIENE MUCHAS VIRTUDES"

Jiménez ha argumentado que "la escuela pública andaluza tiene muchas virtudes, y es muy importante que todos la defendamos", así como "empoderarla y cuidarla", algo que, según ha apostillado el representante socialista, "no es lo que está haciendo la derecha ni quienes terminan convirtiéndose en sus cómplices".

En esa línea, ha acusado al PP de moverse sólo por "el interés de que alrededor de la educación pueda haber un inmenso negocio, como hacen con la sanidad", y ha lamentado que "lo único que hacen es desacreditar".

Mario Jiménez ha concluido insistiendo en que "en Andalucía se viene realizando un esfuerzo sin precedentes para garantizar el derecho a la educación", aunque también "queda mucho camino que recorrer para mejorar ese sistema educativo".