El Coro Tomás Luis de Victoria ofrece mañana un concierto en el Patio Barroco de la UPSA

El Coro Tomás Luis de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ofrecerá este jueves, a las 20.30 horas, el concierto de fin de curso, un recital, dirigido por Francisco José Udaondo Puerto, que tendrá lugar en el Patio Barroco de la institución académica.

El programa se dividirá en dos partes, en las que el coro interpretará temas como 'Ave María', 'Signore delle cime', 'Salve Regina', 'Pie Jesu', 'Aleluya', 'Moon River', 'Can't help falling in love', 'Singing in the rain', 'Camino del indio', 'Cantares', 'Nocturnos de la ventana' y 'El Vito'.

La duración aproximada de la actividad es de una hora y la entrada será libre hasta completar el aforo, ha informado la UPSA, quien ha apuntado que, en caso de inclemencia climatológica, el concierto se trasladará a la Iglesia de San Sebastián (Plaza de Anaya).