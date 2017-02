Las protestas en la Universidad de Berkeley indignan a Trump, quien amenaza con reducir su financiación

El presidente estadounidense amenazó este jueves con cortar el finaciamiento federal a la universidad californiana de Berkeley, donde cientos de estudiantes se enfrentaron el miércoles con la policía en violentas protestas contra la conferencia que debía dar el polémico editor de un sitio ultraconservador de noticias.

"Si la UC (Universidad de California) Berkeley no permite la libertad de expresión y ejerce la violencia contra personas inocentes que tienen puntos de vista diferentes - NO HABRÁ FONDOS FEDERALES", escribió Donald Trump en Twitter.

If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view - NO FEDERAL FUNDS?