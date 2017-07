La US y la UPO presentarán un proyecto conjunto de rehabilitación para el entorno de Agronómicas

Etiquetas

La Universidad de Sevilla (US) y la también sevillana Universidad Pablo de Olavide (UPO) han acordado presentar un proyecto conjunto de rehabilitación del entorno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (Etsia), heredera de la Escuela de Peritos Agrícolas de la Universidad Laboral que en 1989 pasó a formar parte de la Hispalense pero que se encuentra ubicada en terrenos de la Olavide.

En una entrevista concedida a Europa Press, el rector de la UPO, Vicente Guzmán, ha señalado que el proyecto, que se enmarca dentro del convenio firmado entre ambas sedes académicas para que Agronómicas siga instalada en suelos de la UPO, busca dignificar el espacio en el que se encuentra situada la escuela, en el que también se cuentan una biblioteca, un teatro y la emblemática torre de la universidad, "que tiene unas grietas importantes, hasta tal punto que en algunas puedes meter un brazo".

Guzmán, al respecto, ha señalado que la Hispalense tiene previsto acometer obras que considera urgentes dentro del propio edificio de Agronómicas, si bien "lo razonable es un proyecto conjunto de reforma de todo ese entorno, no tanto por razones de utilidad como de seguridad".

"Nuestras obras de mantenimiento pueden durar lo que duran, pero se deben hacer actuaciones definitivas", ha abundado, refiriéndose a la importancia de intervenir en un edificio que, de cumplir la US sus planes de ubicar la escuela en otro lugar, quedarían para la Olavide: por ello, ha señalado al "interés conjunto y beneficioso para ambas instituciones".

EL PLAN DE DESARROLLO PODRÍA ESTAR EN SEPTIEMBRE

En un marco general de necesidad de reforzamiento del ámbito de infraestructuras en el nuevo modelo de financiación, el rector ha expuesto que "cualquier que visite nuestro campus se dará cuenta de que necesitamos fortalecer las inversiones en infraestructuras y equipamientos". Y es que, ha abundado, si se mira la Plaza Pablo de Olavide "ésta no se ha tocado desde 1997, cuando la universidad se abrió". "No es vital, pero somos el único campus andaluz que después de veinte años cuenta con determinados edificios que están igual que en 1997, y algunos, como la antigua central térmica, no ha experimentado cambios desde 1981: eso influye en la urbanización del campus", ha abundado.

A este respecto, la institución se encuentra a expensas de la aprobación definitiva de su plan de ordenación, lo que exigirá inversiones para ajustar la configuración del campus. Dentro de la concepción del futuro complejo como un entorno sostenible y con prioridad para el peatón, eliminando el tráfico rodado de su zona central, el plan implica la construcción de viarios y bolsas de aparcamiento perimetrales, al objeto de "poder poner más verde, plantar árboles y más césped y darle valor a un campus con mucho valor ambiental ya de por sí".

La tramitación de este planeamiento ha sido más compleja al encontrarse la UPO ubicada en tres términos municipales. Otro punto de dificultad ha sido que la parte norte linda con el Guadaíra, por lo que "el debate está en qué parte del campus se considera zona inundable", extremo que ha sido necesario "desatascar". Para principios del próximo curso, con toda probabilidad el plan ya estará totalmente ultimado.

NUEVO EDIFICIO CONJUNTO

Guzmán también incluye en los planes la construcción de algún nuevo inmueble --alude, en previsión de crecimiento, a un edificio conjunto que permitiera tener más aulas, despachos y laboratorios-- "que nos pueda hacer falta a varios años vista". Para eso, aduce, hay que planificar "ya" y comunicar las necesidades. "Afortunadamente, salir del déficit y el haber contado con una nueva estructura presupuestaria nos va a permitir renovar equipamientos que no se renovaban desde hacía diez o quince años", ha asegurado.

Por otra parte, la Olavide pretende "mucha microacción", pues el campus cuenta con 130 hectáreas de zonas "descuidadas", con el consiguiente riesgo, por lo que es preciso "invertir para mantenerlo en condiciones razonables de seguridad, y también para la comodidad y accesibilidad".

Otro de los aspectos indispensables que Guzmán considera que debería reforzarse es la habilitación de instalaciones para deportes acuáticos, puesto que la UPO cuenta con equipamientos "muy razonables" para cualquier actividad en el marco de las enseñanzas de la Facultad de Ciencias del Deporte, si bien es "inconcebible" que sea "el único centro de estas características de España que no tiene ni una piscina, teniendo que desplazarnos para estas prácticas a otros municipios".

Por último, y en materia de transportes, el rector ha reconocido que aunque la institución manda cíclicamente cartas a la administración recalcando la importancia de la habilitación de la estación de metro y tren de Guadaíra, "no tenemos ninguna noticia", a pesar de lo cual "no se pierde la esperanza: parecía que no se iba a hacer el metro de Alcalá y por fin se está haciendo".