El rector de la US acepta la dimisión del decano de la Educación y nombra a Carlos Marcelo decano en funciones

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha dictado una resolución rectoral por la que acepta la dimisión presentada por el decano de Ciencias de la Educación, Juan de Pablos Pons, para abrir "nueva etapa" tras el caso del catedrático Santiago Romero, condenado a siete años de prisión por abusos sexuales y lesiones sobre dos profesoras y una becaria de investigación de dicho centro, y ha nombrado al catedrático del área de Didáctica y Organización Escolar Carlos Marcelo decano en funciones.

Como la dimisión ha sido presentada por todo el equipo del centro, el rector ha pedido al nuevo decano que proponga un nuevo equipo que deberá acompañarlo en funciones durante este período. Asimismo, según se indica en una nota de prensa, el rector insta al nuevo decano a que convoque con carácter inmediato la Junta de Centro con el fin de analizar las posibilidades de renovación de dicho órgano.

Finalmente, el rector encarga al profesor Carlos Marcelo a que, con carácter urgente, inicie el procedimiento para la elección del nuevo decano, que deberá comenzar a la mayor brevedad.

Hay que recordar que Juan de Pablos registró este miércoles su dimisión en el Rectorado de la sede académica al objeto de abrir una "nueva etapa" después del caso del catedrático Santiago Romero, condenado a siete años de prisión por abusos sexuales y lesiones sobre dos profesoras y una becaria de investigación de dicho centro.

Así lo confirmó a Europa Press el propio De Pablos, que abundó en su intención de abrir "de inmediato" un nuevo ciclo en el funcionamiento del centro tras todo lo sucedido, pretensión para la cual la fórmula con la que contaba era dimitir. "No existe otra", preciso, dando así confirmación al anuncio que realizó el pasado lunes en la Junta de Facultad.

De Pablos, al que tan sólo le restaban dos meses para finalizar su mandato, confirmó que su resolución venía impulsada por todo lo sucedido, ante lo cual se manifestó "muy apenado y afectado". "Dada esta situación, y la imagen que hemos proyectado a la sociedad desde la universidad", De Pablos consideró oportuno "dar pasos de inmediato", presentando su dimisión.

De Pablos sí quiso dejar claro que su dimisión no estaba vinculada a que considerase que desde el Decanato de Educación se había dado cobertura institucional alguna al profesor ahora condenado. "No quiero que se afirme que he dimitido asumiendo responsabilidades que no me corresponden", apuntó.

"Lo que he hecho, en todo momento, es aplicar las decisiones que nos ha indicado el Rectorado", añadió el decano, que sí asumió un error "personal", como es el de no atender "emocionalmente" a las profesoras que fueron víctimas de los abusos por parte de Romero.