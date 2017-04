(VÍDEO) EDUCACIÓN. MÉNDEZ DE VIGO REIVINDICA EL ACTUAL SISTEMA DE COLEGIOS CONCERTADOS PORQUE GARANTIZA LA LIBERTAD

Etiquetas

(AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden contratarse en los teléfonos 915450110 y 667154701). El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aboga por el mantenimiento del actual sistema de conciertos recogido en la Lomce y descarta cualquier “reforma exprés” de esta ley, como reclaman las autonomías gobernadas por el PSOE.En una entrevista con Servimedia, Méndez de Vigo sostuvo que “el sistema español de enseñanza, en el que tenemos centros públicos, concertados y privados, es el correcto” y el adecuado para asegurar la libertad de elección de las familias.Por eso, dijo ser partidario de su mantenimiento, aunque se mostró favorable a tratar este punto de cara a las negociaciones del 'pacto de Estado por la educación' que se llevan a cabo en el Congreso.Sí rechazó modificar la Lomce de forma exprés para acabar con las subvenciones a centros que separan a los alumnos en función del sexo, como piden algunas comunidades autónomas. También se opone a derogar la disposición adicional 38 que permite sufragar la matrícula en centros privados a aquellos alumnos catalanes que deseen estudiar en castellano como lengua vehicular y no encuentren oferta en la red pública o concertada.Ambas demandas se abordarán en la subcomisión encargada de buscar el citado acuerdo nacional, pues “lo lógico es que si estamos negociando, éstas y otras cuestiones vayan todas al 'pacto de Estado'”."MUY CONTENTO" CON LA SUBCOMISIÓNPor otra parte, Méndez de Vigo dijo estar “muy contento” con la puesta en marcha de la subcomisión, pues se ha abierto camino una idea sobre la necesidad de este acuerdo que cuando llegamos al Gobierno no estaba tan extendida”.“El Gobierno contribuyó a eliminar ciertos obstáculos”, agregó en referencia al decreto para suspender los efectos académicos de las reválidas, aunque la necesidad de un pacto educativo formaba parte de los acuerdos de investidura (entre PSOE y Ciudadanos primero y entre PP y Ciudadanos después).Por ello, la subcomisión salió adelante con 240 votos a favor y ninguno en contra, mientras que dispone de un plazo de seis meses para elaborar un informe final que sirva de base a una nueva ley. Según el ministro, este plazo puede resultar “algo corto”, por lo que se mostró favorable a una prórroga que permita llegar a consensos más amplios.Además, si finalmente sus trabajos se sustancian en una nueva ley, Méndez de Vigo reclamó “unos mecanismos agravados de modificación y un pacto de financiación con un calendario claro”, que asegure su puesta en marcha.Esto es, defendió una mayoría supercualificada para modificar el pacto, “pues no puede ser que lo cambiemos a los cinco años”, así como un acuerdo de financiación que garantice que la ley es viable, siempre en función del momento en que esta se apruebe finalmente y de las exigencias del déficit del momento. “El mundo educativo está esperanzado ante el pacto y no debemos decepcionarlo”, concluyó.