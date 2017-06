El colectivo transexual acarrea un 85% de paro y pide "transformar el sistema" ante el Orgullo LGTB+

Etiquetas

El portavoz de la Marea Arco Iris, José Urbaneja, ha señalado hoy que las personas transexuales tienen un 85 por ciento de paro a causa de una "discriminación" frente a la que, este año, el Día del Orgullo TCTB+ se celebra con el objetivo de "transformar el sistema".

La celebración del Orgullo LGTB+, , del 17 de 28 de junio, dejarán en Logroño conferencias, mesas informativas, una película y, también, dejarán un hueco a la diversión.

Este sábado, 17 de junio, comenzarán los actos con una fiesta quedada 'transmaribibollo', a las 10:00 horas en el bar La Jala; seguirán el domingo, 18 de junio, con un vermuth que comenzará en La guarida; y ya el lunes, 19 de junio, tendrá lugar, en el Centro Capacitae, una charla sobre políticas en el entorno laboral para "promocionar el talento" y se analizarán protocolos frente al acoso.

El martes, 20 de junio, Amnistía Internacional y Marea Arco Iris proyectarán la película Moonlight (a las 8:15); y el miércoles 21 tendrán lugar una charla coloquio sobre activismos y argumentos contra el odio en el Ateneo (19:00 horas).

Las mariolimpiadas volverán por tercer año para "quitar peso" a los actos tras "una película dura y las charlas" y contendrán desde lanzamiento de bolso con grito agudo hasta carrera de tacones. "Queremos divertirno y romper roles de género; esta vez los chicos llevarán los tacones", ha dicho Urbaneja.

Será el 22 de junio, jueves, y darán paso a un encuentro, el viernes, en el Parque de Santa Juliana, para elaborar pancartas con las que ir a la manifestación del sábado. Ésta será precedida, a las 18:00 horas, de un 'orgullo en patines', comenzará a las 20:00 horas y finalizará con el concierto, en la Plaza del Mercado, de Susto de Muerte y una 'fiesta petarda' en Submarino.

El miércoles 28, a las 8:00 en la Plaza de la Diversidad, se conmemora la revuelta callejera que dio pie al Día del Orgullo Gay con una mesa informativa en la Plaza de la Diversidad. Del 17 al 30 de junio, por último, en la biblioteca de la UR y en la de La Rioja habrá una exposición de libros LGTB.

Urbaneja ha indicado que los delitos de odio han aumentado más de un treinta por ciento, por eso, este año se ha querido poner el acento en concienciar, porque "se ha avanzado pero hay que ahondar en la necesidad de denunciar y rechazar los comportamientos de odio". Así, ha recordado cómo el autobús de Hazte Oir "no pudo entrar en Logroño, y eso hace dos años no se hubiera planteado". Por eso, ha insistido en no "distraerse de los avances".