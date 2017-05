El consejero de Educación dice que las pruebas de 'reválida' volverán a realizarse "si es neceario"

Etiquetas

Dice que los estudiantes "confunden el tiro" y llama a la "cordura" de la comunidad educativa

El consejero de Educación, Ramón Ruiz, ha afirmado hoy que las pruebas de diagnóstico del sistema educativo, "mal llamadas reválida", volverán a realizarse en la comunidad en caso necesario, al tiempo que ha lamentado la "distorsión" de las mismas que han hecho los estudiantes y ha hecho un llamamiento "a la cordura" en aras a mejorar la calidad en la enseñanza.

A preguntas de la prensa sobre el hecho de que el 80% de los estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria de Cantabria, según el Colectivo de Estudiantes, haya rechazado realizar la prueba, el consejero, considerando "lícito" que tengan "sus reivindicaciones porque hay mucho que mejorar en el sistema educativo", ha lamentado que en esta ocasión "confundan el tiro" porque la prueba no era una reválida, es decir, un examen para obtener un título.

"Al rebufo de las reválidas, que están eliminadas, los estudiantes están haciendo otra cosa", ha denunciado.

Tras recordar que su Administración ha sido una "de las que más ha trabajado" para eliminar las reválidas de cuarto de la ESO y de Bachillerato, ha aclarado que "no se trata una reválida" sino de "pruebas diagnósticas que ya existían con la LOE y eran aceptadas por toda la comunidad educativa" porque sirven para conocer el nivel de competencia del alumnado de forma aleatoria y evalúan el nivel medio del sistema educativo.

"No se trata de ninguna evaluación de alumno sino de una mera prueba diagnóstica, muestral y aleatoria", ha insistido.

Ahora la Consejería analizará qué centros educativos han realizado la prueba, cuántas se han completado --aún no ha recibido los cuadernillos-- y "si es necesario volveremos a realizarla porque nos da una muestra del nivel medio de la comunidad y eso interesa para tomar medidas educativas", ha asegurado su titular.

IES MIGUEL HERRERO

En el caso del IES Miguel Herrero de Torrelavega, la Dirección del centro ha sancionado el comportamiento de la mayoría de estudiantes llamados a hacer la prueba con la cancelación de la fiesta de graduación, un hecho que ha denunciado el Colest ante la Inspección y además ha presentado reclamación porque ve indicios de "prevaricación y de atentado contra la libertad de expresión".

Preguntado por esta cuestión, Ruiz ha subrayado que cada centro educativo tiene su autonomía, que la Consejería respeta, y ha asegurado respalda a la Dirección, que "ha hecho lo que considera correcto" ante la expresión "irrespetuosa" de parte del alumnado, si bien el titular de Educación ha dicho que desconoce "lo que han puesto" en la prueba.

"Lamento que no contribuyan a la mejora de la calidad educativa" con esta prueba que "no tiene nota", no se va a publicar y que "habla simplemente del nivel medio del centro", ha enfatizado.

Por su parte, el director general de Personal Docente y Ordenación Académica, Javier López Nogués, ha referido que, según información de la Inspección educativa y la Dirección del centro, alumnos habían escrito "cosas inapropiadas" en algunos cuadernos, lo que el IES ha interpretado como "una actitud poco respetuosa con el material" por lo que ha decidido "privar" a los estudiantes de la fiesta de fin de curso.

BUEN SISTEMA EDUCATIVO

Un total de 27 centros de Cantabria, 18 públicos y nueve concertados, debían realizar la prueba de evaluación de competencias de cuarto de la ESO, de entre una y dos horas de educación, según ha explicado López Nogués, que ha coincidido con el consejero al afirmar que las reválidas "han pasado a la historia".

"Otra cosa" son las pruebas de acceso a la universidad que, "lo más probable", es que continúen, ha matizado.

El director general ha subrayado que la Consejería "ya tiene un conocimiento muy exhaustivo" del sistema educativo de Cantabria a través de la "evaluación continua" de los alumnos y éste es "bueno", como muestra que la comunidad sea la segunda con menor fracaso escolar.

No obstante, que la prueba se hubiera realizado como estaba determinada "nos vendría mejor para tener un mayor conocimiento", ha reconocido, aunque ha apostillado que ésta estaba "impuesta por ley".