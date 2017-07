Los consejos escolares serán los que decidan qué medidas tomar cuando se activen olas de calor durante el próximo curso

Etiquetas

Los consejos escolares de cada centro educativo de enseñanza Primaria de Extremadura serán los que decidan qué medidas tomar cuando se activen olas de calor por altas temperaturas durante el próximo curso.

De esta manera, ha explicado el secretario general de Educación de la Junta de Extremadura, Rafael Rodríguez de la Cruz, a preguntas de los medios de comunicación este viernes tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, que serán los centros educativos a través de los consejos escolares "previo informe" los que decidan qué medidas tomar cuando se activen alertas por altas temperaturas, "incluyendo la disminución del horario de los alumnos y otras medidas".

Según ha explicado Rafael Rodríguez de la Cruz, ésta ha sido una de las propuestas debatidas durante la mesa en la que han participado distintas organizaciones sindicales ante las demandas de los mismos de la reducción generalizada del horario en dos horas, una medida que "no" se puede establecer porque "nadie puede asegurar que en septiembre y en junio vaya a hacer mucho calor", ha continuado.

Por ello, el secretario general de Educación ha explicado que esta propuesta ha sido mejorada con las aportaciones de los sindicatos presentes, ya que en un principio se circunscribía esta reducción a junio y septiembre, mientras que en esta iniciativa se ha dejado "abierto" ya que "puede ser que no haya en septiembre (ola de calor) y que la haya en octubre o puede ser que no haya en junio, pero puede ser que haya en mayo", ha dicho.

REDUCCIÓN DEL HORARIO LECTIVO

Así, los consejos escolares, "que es donde está representada toda la comunidad educativa", podrán acordar la reducción del horario lectivo, que "en todo caso, iría sobre los alumnos, no sobre el horario de los profesores", pero "con varios condicionantes" como que "esto no repercuta en los servicios complementarios, que tienen que seguir funcionando como funcionan habitualmente", ha continuado.

No obstante, Rodríguez de la Cruz ha indicado que el texto que ha elaborado la Secretaría General de Educación junto con los sindicatos no recoge el número de horas que pudieran reducir del horario lectivo los centros extremeños; al tiempo que ha añadido que éstos deben comunicar a la secretaría las medidas que tomen con respecto a las altas temperaturas.

Por otra parte, ha manifestado que esta propuesta es "más realista, más estable y más segura", ya que "hay que tener en cuenta" que Extremadura es "muy amplia y muy variada porque habitualmente no hace la misma temperatura, por ejemplo, en Hervás (Cáceres) que en Monesterio (Badajoz)", y de ahí que no se puedan establecer medidas "de carácter general".

CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL

Asimismo, el secretario general de Educación ha señalado que son los centros los que "tienen que analizar su propia situación y los que tienen que acordar con el consenso de todos" estas medidas, aunque "evidentemente, si un padre tiene problemas para conciliar su vida familiar y laboral", en el caso de que algún centro decidiera disminuir el horario lectivo, éste "podría perfectamente decidir que su hijo no se va y se queda todo el tiempo atendido allí por los propios profesores".

Por otra parte, ha proseguido, el texto elaborado se publicará una vez termine esta mesa sectorial y después pasará por la Permanente del Consejo Escolar de Extremadura para llevarse "directamente" a publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, de tal forma que será de aplicación desde el próximo curso, que comienza el día 3 de septiembre.

Finalmente, Rafael Rodríguez de la Cruz ha destacado que la instalación de aires acondicionados en centros educativos "no se hace de la noche a la mañana", sino que "requiere de un proyecto y de un presupuesto", por lo que ha apuntado que este tema "no está sobre la mesa de la consejería". Además, ha añadido que en todo caso al respecto hay defensores y detractores como los médicos pediatras, "que no están muy a favor", ha concluido.