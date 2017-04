La delegada de la Junta señala que el personal del Materno-Infantil se definirá con su puesta en marcha

Etiquetas

La delegada de la Junta en Almería, Gracia Fernández, ha indicado que la dotación de recursos humanos destinada al Hospital Materno-Infantil, para cuya construcción hay presupuestados este año 11,9 millones de euros, quedará definida una vez que termine la obra y se valoren los servicios que se han de prestar a una determinada cantidad de población.

Según ha indicado Fernández en una entrevista concedida a Europa Press, "no sé puede decir ahora mismo qué personal va a tener el materno" sino que "cuando se abra, esté terminada la obra y se adecuen los servicios, entonces será el momento de valorar", según ha señalado antes de apuntar que no es posible indicar que "por tener más instalaciones se va a tener más personal o menos".

La delegada, quien ha reconocido el parón que sufrió la infraestructura años atrás pese a ser una "prioridad" del Gobierno andaluz, ha apuntado que el "ambicioso" proyecto en el que se invertirán unos 26 millones de euros permitirá además "redistribuir" y "mejorar con obras" las instalaciones del Hospital Torrecárdenas, al que quedarán anexas las nuevas instalaciones.

Fernández ha incidido en que la dotación de personal quedará en función de la ratio por servicios, la población, las actividades, el número de consultas y las urgencias, entre otros factores, por lo que el personal que disponga el hospital "no tiene por qué ser el mismo --que ahora-- ni más, ni menos". "Habrá que ajustar la plantilla a las necesidades", quien pese a todo ha reconocido que las previsiones de población y demanda serán mayores en los años venideros.

En cualquier caso, ha destacado que las nuevas instalaciones, una vez terminadas, permitirán atender "con calidad" a las mujeres que den a luz en la capital con espacios adaptados a sus necesidades. "No por tener más espacio físico hay que tener siempre más profesionales", ha recalcado.

Así, ha apuntado que en pocos días se adjudicarán las obras para la remodelación de la Casa del Mar mientras que se están haciendo "un esfuerzo importante en colaboración con los ayuntamientos" para contar con nuevos centros de salud, de forma que "este año se van a terminar" los de Arboleas y Garrucha, mientras que otros van a avanzar en sus trabajos como el de Las Cabañuelas de Vícar, Olula del Río o Macael.

AULAS PREFABRICADAS "DE CALIDAD"

Fernández también ha señalado la planificación diseñada por la Junta en materia de infraestructuras educativas por valor de casi 28 millones de euros que se basan, por un lado, en un plan para la retirada del amianto del que ya se ha cumplido la primera fase; y por otro lado, la retirada de aulas prefabricadas que, según ha confesado, son las que "menos" le preocupa porque, pese al carácter provisional que tienen estas instalaciones, permiten atender "con calidad" necesidades educativas.

La delegada ha apuntado que este tipo de instalaciones otorgan "flexibilidad" para atender "de forma rápida" a la población infantil ante una planificación que, por las características de la provincia, puede ser muy variable. "Son de calidad, seguras y en un momento las puedes montar teniendo un espacio", ha explicado la representante de la Junta quien, pese a todo, ha apuntado que se trabaja para levantar centros "definitivos" aunque esta labor "no se hace en un año y a veces, ni en dos". "A veces te quitas una y tienes que poner otra en otros sitio", ha comentado al respecto.

Desde el Gobierno andaluz, según la delegada, también se destinan presupuestos para cubrir libros gratuitos, comedor escolar, transporte o aula matinal bajo unos recursos que "no son ilimitados" por lo que, en ocasiones, la planificación trata de concentrar a los escolares bajo recursos comunes y adaptados a sus necesidades.

En este sentido, Fernández se ha referido al caso del menor que padece síndrome de Angelman y cuyos padres reclaman su escolarización en el IES de El Toyo el próximo curso, dado que las nuevas instalaciones contarán con aula específica si bien, no se prevé su puesta en funcionamiento.

"Tenemos que valorar lo que necesita el niño, y no puede estar el solo en un aula porque no sería bueno solo para él", ha indicado la delegada, quien no obstante, ha recordado que aún no se ha cerrado el periodo de escolarización ni se ha adoptado una decisión al respecto. "Lógicamente no puede haber un aula específica por cada niño", ha dicho antes de puntualizar que la Junta debe ser "eficiente" en este sentido y contempla ratios "de cinco a ocho niños por aula" en estos casos.

AUTOVÍA DEL ALMANZORA

Por otra parte, la delegada ha indicado que espera que para este año se desbloqueen las obras en la Autovía del Almanzora y se puedan iniciar los trabajos de conexión con la A-7 así como resolver la concesión público-privada que se mantenía para el tramo Cucador-La Concepción, ya que "se están realizando los trámites para que así sea".

Fernández confía en que los trabajos puedan retomarse al menos en esta parte de la vía, ya que el extremo que discurriría entre Purchena y Baza deberá espera a "nuevas dotaciones presupuestarias". Igualmente, ha apuntado que determinadas obras como la variante de Roquetas de Mar, el desdoblamiento de la carretera Vera-Garrucha o la variante de Berja están "en marcha".