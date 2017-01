Más de 60 centros educativos suspenden las clases como consecuencia de las inclemencias meteorológicas

Etiquetas

Más de 60 centros educativos de cinco provincias andaluzas --todas menos Córdoba, Huelva y Sevilla, donde no constan incidencias de este tipo-- se han visto obligados este jueves a suspender las clases como consecuencia de las inclemencias meteorológicas --sobre todo en forma de nieve-- que, en el marco de la ola de frío, sufre estos días la comunidad.

Siendo principalmente los entornos más rurales los más afectados, el caso más extremo se ha dado en la provincia de Málaga, donde en hasta 43 centros se han suspendido las clases por las fuertes nevadas, localizados en Algatocín, Arriate, Atajate, Gaucín, Igualeja, Jubrique, Ronda --la población más afectada, con 26 centros--, Cortes de la Frontera, Montecorto y Montejaque.

Asimismo, en Almería, una de las provincias más azotadas por el temporal, un total de 17 centros escolares se han visto implicados este jueves en esta tesitura, de forma que ocho de ellos han permanecido cerrados o han tenido que cerrar a lo largo de la mañana ante la imposibilidad de acceder a las instalaciones.

En concreto, según han trasladado fuentes del Gobierno andaluz a Europa Press, en Serón no han abierto ni el IES Sierra de los Filabres ni el CEIP Miguel Zubeldia, ya que ni los profesores ni los alumnos han podido acudir a clase, donde además se han registrado cortes de luz.

También se han visto afectados los colegios de educación Infantil y Primaria Sagrado Corazón de Tíjola, donde los docentes y escolares tampoco han podido llegar, y el Otero Novas, de Tahal, al que tan solo han acudido una profesora y un alumno, por lo que ha cerrado sus puertas a mitad de la mañana.

Los colegios públicos rurales también han cerrado sus sedes debido a las copiosas nevadas y a los cortes de electricidad registrados en algunos de ellos, como es el caso del CPR Alto Almanzora de Armuña de Almanzora. También han cerrado sus instalaciones en Lucainena de las Torres, Senés y Turrillas el CPR Alhfil, y el CPR Filabres, en Albanchez.

Los alumnos y profesores del CPR San Marcos no han podido acceder a la sede de Suflí, donde ha habido cortes de luz, mientras que a la sede de Urrácal han acudido cinco alumnos y la maestra del pueblo. Los cortes de electricidad también han sido constantes en Laroya, Somontín y Sierro, cuya carretera de acceso estaba cortada por nieve.

CIERRE AL NO PODER LLEGAR LOS PROFESORES

En Cádiz se ha cerrado un colegio en Villaluenga del Rosario porque los profesores no han podido llegar. Además, según han indicado a Europa Press desde la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Cádiz, tampoco se han dado clases en colegios de Setenil de las Bodegas, Torrealháquime, Alcalá del Valle, El Gastor, Grazalema y La Muela (Algodonales) al no haber asistencia de alumnos. Asimismo, algunas de las líneas de transportes se han visto también afectadas por el estado de las carreteras.

Por otro lado, en Granada la ola de frío y nieve ha afectado de un modo "muy localizado" a diferentes centros educativos de la provincia, donde 1.200 alumnos no han podido asistir con normalidad a clase debido a las dificultades provocadas por la climatología.

Tres han sido los centros que no han podido abrir sus puertas este jueves: el Centro Público Rural (CPR) Monte Chullo de Huéneja; el CPR Sened de Jérez del Marquesado y el Instituto de Enseñanza Secundaria El Marquesado del Zenete de Alquife. Este cierre completo de centros ha afectado a 337 alumnos.

En Jaén, unos 20 alumnos de diversas poblaciones pertenecientes a los términos de Santiago-Pontones y La Iruela no han asistido este jueves a clase como consecuencia de los efectos de la nieve caída en estas zonas.

Según han explicado a Europa Press desde la Delegación del Gobierno andaluz, se trata de estudiantes de pequeños núcleos diseminados en estas áreas de sierra de Cazorla y Segura, situadas al este de la provincia y donde más común es la llegada de los copos.

En concreto, los alumnos de la pedanía irolense de El Palomar no han ido al colegio porque el transporte público no ha podido pasar a recogerlos, mientras que en Santiago-Pontones los de la aldea de Marchena no han podido acudir por la abundante nieve.

En este último término municipal, además, alumnos de Coto-Ríos tampoco han asistido clase, así como los de Pontones, tanto en el caso de los de Primaria en el colegio ubicado en esta población como los de Bachillerato que estudian en el instituto de Santiago de la Espada.