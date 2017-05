Un estudio alerta de que no erradicar el ambiente machista en campos de fútbol "normaliza" la violencia contra la mujer

Etiquetas

El ambiente de los campos de fútbol puede promover la violencia contra las mujeres y contribuir a reproducir sociedades patriarcales, dado que una parte de la socialización de los jóvenes se produce cerca de este deporte. Una investigación publicada recientemente plantea que si en el entorno social y mediático del fútbol no se erradican los comportamientos machistas, la violencia contra las mujeres "se normaliza".

Los investigadores, entre ellos Vladimir Martínez, de la Universitat de València (UV), proponen que en los centros educativos, sobre todo los de Secundaria, se debería reforzar la prevención de estas conductas. En la investigación, en la cual también participan José Serrano-Durá y Antonio Serrano-Durá, investigador independiente e investigador de la Universidad Católica de Valencia, respectivamente, se ha entrevistado a estudiantado de un centro de secundaria valenciano, el cual ha valorado un vídeo con los cánticos machistas a favor de Rubén Castro, jugador del Betis, en febrero del 2015, quien había sido denunciado por presuntos delitos de maltrato hacia su expareja.

"Rubén Castro, alé, Rubén Castro, alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien", fueron los cantos, producidos en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, recuerda la institución académica a través de un comunicado.

Con la visión de este contenido, se ha determinado el modo en el que un grupo de adolescentes, a través de sus percepciones, reacciona ante conductas estereotipadas o violentas. Los investigadores han observado que cuando estos comportamientos no se corrigen a tiempo, es decir, no se discuten en los centros y tampoco en casa, llegan a normalizarse.

Los resultados de la investigación indican que muchos adolescentes no identifican la mayoría de las manifestaciones de violencia contra las mujeres y creen que es difícil enfrentarse en espacios como los campos de fútbol. Los jóvenes son "altamente inconscientes de la naturaleza sexista del vídeo", señalan los autores, puesto que únicamente unos pocos han reconocido la violencia de género.

Así, confirman que una pequeña parte del estudiantado se comportaría al contrario de cómo piensa en situaciones concretas, ya sea con motivo de una infidelidad o para apoyar a un jugador de fútbol durante un momento importante de la competición. Esta contradicción la genera la socialización de unos valores diferentes a los transmitidos en la escuela, han indicado.

"NO SON CONSCIENTES DEL SEXISMO EN EL FÚTBOL"

El artículo 'Youth perceptions of violence against women through a sexist chant in the football stadium: an exploratory analysis', publicado en 'Journal Soccer & Society', plantea que gran cantidad de adolescentes no son conscientes de la naturaleza sexista de muchas de las conductas que se originan en el entorno del fútbol, hecho que hace necesaria una tarea pedagógica de prevención.

Vladimir Martínez, uno de los autores del artículo y profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultad de Magisterio, ha explicado que la tarea de combatir los comportamientos machistas hay que incorporarla a todo el profesorado, especialmente en Educación Física.

Según el estudio, estos "están asentados en los adolescentes y dan continuidad a la violencia contra las mujeres, más todavía en el ámbito del deporte y del fútbol, que promueven algunos tipos de masculinidad que hay que evitar".

En este sentido, los autores del artículo destacan la importancia de que los medios promuevan el análisis, y no solamente la difusión, de estas conductas: "Las actitudes en los campos de fútbol influyen en la configuración de la opinión pública en cuanto a la violencia contra las mujeres y la perpetuación de los estereotipos sexistas".

Para vencer la violencia contra las mujeres, "el mensaje a comunicar tendría que ser de condena, ya sea desde los medios, desde la escuela o por parte de la sociedad en general". Los datos del estudio se han obtenido de un instituto valenciano, sobre una muestra de 18 alumnos. De ellos, nueve participaron en una entrevista semiestructurada.

Las entrevistas confirman que los jóvenes perciben como negativas las conductas de violencia contra las mujeres, pero también que consideran la violencia en los estadios de fútbol "natural". Estos resultados "evidencian las distorsiones de los adolescentes en la concepción de este tipo de violencia, hecho que puede reforzarla", y hacen necesaria "la creación de estrategias que la superen, especialmente en el ámbito de la participación deportiva y la educación física".