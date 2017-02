Las escuelas infantiles de Pamplona ofertan el próximo curso 1.010 plazas, el 59,4% en castellano y el 40,6% en euskera

Etiquetas

Las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona ofertan para el curso 2017-2018 un total de 1.010 plazas para menores de 0 a 3 años.

La Junta de Gobierno del organismo autónomo Escuelas Infantiles de Pamplona ha conocido este jueves el número de plazas que conforman la oferta de los once centros de titularidad municipal. De las más de mil plazas, 838 se corresponden con jornada completa en diez escuelas y 172 con la media jornada que se oferta en cuatro, ha detallado el Consistorio pamplonés en una nota.

En cuanto a modelo lingüístico, un 59,4% de las plazas disponibles, es decir 599, son en castellano (incluidas las 335 plazas de castellano con actividades en inglés), mientras un total de 411 (un 40,6%) cuentan con el euskera como lengua vehicular.

De éstas últimas, 367 se corresponden con la jornada completa en los centros de Donibane (102 plazas), Printzearen Harresi (101 plazas), Izartegi (82 plazas) y Goiz Eder (82 plazas) y 44 con las plazas a media jornada, también en Goiz Eder.

En lo que a castellano se refiere, 264 plazas son sólo en esa lengua, mientras 335 combinarán el castellano con actividades en inglés. En éstas últimas se ofrece jornada completa en Hello Buztintxuri (82), Hello Azpilagaña (82) y Hello Egunsenti (43) y media jornada de nuevo en Hello Egunsenti (43), Hello Azpilagaña (41) y en José María Huarte (44). El resto (sólo castellano) se oferta únicamente en jornada completa: Mendillorri (102), Rochapea (82) y Mendebaldea (80).

Las escuelas que ofrecen media jornada tendrán un horario de entrada de los menores de 8 a 9 horas y la salida de 12 a 13 horas, con una estancia máxima en el centro de cuatro horas.

Se ofertan plazas en once de las doce escuelas infantiles municipales existentes, ya que el próximo curso se van a emprender en dos de ellas obras de reforma para adecuarlas a la normativa regional.

Así, en el primer semestre del curso, en la E.I. Rochapea se juntarán los menores matriculados en ese centro y en Haurtzaro para así poder acometer las obras en esta última escuela entre julio y diciembre. De enero a junio de 2018, mientras se lleven a cabo las obras en Hello Egunsenti, los niños allí matriculados serían acogidos en las reformadas instalaciones de Haurtzaro.

CRITERIOS PARA LOS TRASLADOS

En la reunión se ha dado cuenta también de los criterios para resolver las demandas de traslado de escuela infantil para los menores. Los traslados se realizarán exclusivamente al inicio del curso escolar y se concederán en el caso de que existan las plazas vacantes correspondientes, ha informado el Ayuntamiento.

Para ello, se establecerá un plazo de solicitud de traslado, antes de la convocatoria de preinscripción para el próximo curso. Las personas solicitantes cumplimentarán un impreso que deberán entregar a la dirección de la escuela en la que está escolarizado el niño.

Las solicitudes de plaza por traslado tienen prioridad ante la demanda nueva para el próximo curso. Entre aquellas, tendrán prioridad las solicitudes de menores cuyas plazas vayan a ser modificadas para el curso siguiente en algún aspecto sustancias, como la modalidad lingüística, el tipo de jornada u otras circunstancias especiales, como traslados a otras escuelas por obras.

Si en alguna escuela infantil la demanda de plazas por traslado es mayor que la oferta de vacantes para el próximo curso, se adjudicarán las plazas por orden riguroso de puntuación obtenida en el proceso de selección que dio lugar a la asignación de la plaza actual.

La resolución de las solicitudes de traslado deberá resolverse con anterioridad a la determinación de la oferta de plazas para la convocatoria del curso siguiente, y las plazas vacantes generadas pasarán a formar parte de dicha oferta. Los traslados serán estudiados por la comisión de selección prevista en el procedimiento de admisión para cada curso y, además, un técnico del organismo que gestiona las escuelas infantiles dependientes del Departamento de Derechos Sociales.

Quienes no soliciten traslado y vayan a continuar escolarizados en la misma escuela infantil deberán también confirmar la reserva de plaza para el curso siguiente en el correspondiente documento. En el caso de no realizar dicha reserva se considerará que serán baja para el próximo curso y su plaza estará disponible en la oferta de traslados.