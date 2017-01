Alumnado y profesorado de un instituto extremeño avanzan en Croacia en su proyecto de emprendimiento de Erasmus Plus

Etiquetas

El grupo de alumnado y profesorado del IES 'Pedro de Valdivia' de Villanueva de la Serena (Badajoz) que participa en el proyecto sobre emprendimiento 'Inspiring and developing our future wealth creators through entrepreneurship', dentro del programa Erasmus Plus, junto con otros centros educativos pertenecientes a seis países europeos, ha avanzado en su proyecto de plan de empresa, gracias a una reunión mantenida en Croacia.