Alumnos de FP del IES Campanillas participan en un programa europeo con ocho países

Alumnos de Formación Profesional (FP) del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Campanillas participa en el proyecto Erasmus+ KA2, que coordina el organismo de Programas Europeos Educativos del gobierno regional de Colonia, en Alemania. A través de este programa colaboran con instituciones educativas de Alemania, Finlandia, Holanda, Suecia, Polonia, Italia y Lituania.

En este proyecto colaborativo de dos años de duración se tratará de analizar y generar material educativo que cubran las competencias profesionales de los trabajadores de la Industria 4.0, según han informado desde el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga en un comunicado.

El Centro de Ciencia y Tecnología del Parque Tecnológico de Andalucía acogió recientemente la segunda reunión organizada por el IES Campanillas del proyecto Erasmus+ KA2 VET 4.0 'Vocational Education and Training in the Working World 4.0', en la que participaron más de treinta profesionales del sector de la Formación Profesional e Industria 4.0, de organizaciones educativas de ocho países.

El objetivo del proyecto es, en una primera fase, analizar las necesidades de formación para los futuros profesionales de la Industria 4.0. Y a partir de ahí, el desarrollo de material educativo que cubra las competencias necesarias adaptados a los diferentes niveles y especialidades.

El desarrollo de estos proyectos está principalmente enfocado en el aprendizaje práctico mediante casos reales que incluyen Internet de las Cosas, Mecatrónica, Edificios Inteligentes, y Eficiencia Energética.

En el acto de apertura de la reunión, el jefe del Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Educación, David Márquez, ha destacado la importancia de este tipo de colaboración entre centros de distintos países europeos.

Por su parte, el director del Parque Tecnológico de Andalucía, Felipe Romera, ha insistido en la necesidad de la Formación Profesional de estas especialidades en las actuales demandas del sector.

El director del IES Campanillas, Miguel Ángel Domínguez, se ha mostrado muy agradecido tanto a la Dirección General de Formación Profesional como al PTA "por su apuesta de consolidar la FP pública del IES Campanillas dada su implicación en proyectos de FP Dual, Bilingüismo y Erasmus+".

Finalmente, el gerente de la EU-Geschäftsstelle de Colonia, Hartmut Müller, se ha mostrado muy agradecido por la acogida que han tenido en Málaga y convencido de que los resultados obtenidos en este proyecto serán de gran interés para la formación profesional de toda Europa. La próxima reunión del proyecto de Erasmus+ KA2 tendrá lugar en Regio Emilia, Italia, durante el mes de septiembre.