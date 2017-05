Bonig dice que si sigue el tripartito en la Comunitat "habrá supresión del concierto educativo" y ve a Puig "radical"

Etiquetas

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha advertido de que si sigue gobernando el tripartito en la Comunitat Valenciana "habrá supresión del concierto educativo" y estima que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es una persona "profundamente radical" que se "esconde" tras una "careta".

Bonig se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa tras finalizar la primera reunión del consejo de dirección del PPCV, al ser preguntada por la manifestación del pasado sábado como consecuencia de la supresión de conciertos en primero de Bachillerato y por las declaraciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha recalcado que respeta cualquier manifestación pero que no puede "consentir privilegios".

Al respecto, Bonig ha recordado que la concertada "la creó el PSOE, no es del PP", y ha dicho que se trata de una escuela pública reconocida en la Constitución Española que no es "subsidiaria". Con ello, ha indicado que los 'populares' "no defienden la concertada, sino la libertad de elección".

Bonig ha señalado que el Gobierno valenciano ha suprimido 31 conciertos que "afectan a 250.000 familias". "Esto es un primer paso. Si sigue gobernando el tripartito, al final habrá supresión del concierto", ha advertido.

Por este motivo, ha apelado a Puig para que "detenga este decreto, tanto de chantaje lingüístico como el decreto de conciertos", y se siente a negociar y dialogar "porque estos dos decretos no han sido ni negociados ni dialogados", ha lamentado.

"Vista la radicalidad de Compromís y de Podemos, apelamos a Puig y le decimos que tiene al PP para acabar con estas imposiciones y proyectos paralizados por imposiciones", ha afirmado Bonig, quien ha agregado que desconoce si el 'president' "es rehén de Compromís o se siente a gusto con los radicales de Compromís".

Al respecto, mantiene que el sábado --en la manifestación-- se vio "claramente" la "limitación de responsabilidades que se está produciendo en el Consell con un responsable: Puig, que es quien se supone que dirige la acción de Gobierno". "En sus manos está detener esta falta de libertad en educación, sanidad o economía", ha apostillado. La presidenta del PPCV ha afirmado que la Comunitat "está en una encrucijada importante". "De las decisiones de ahora dependerá que la recuperación llegue a todo el mundo", ha aseverado.

NUEVO PPCV

Por otro lado, Bonig ha manifestado que ya ha culminado la primera etapa de la nueva organización del PPCV surgida del pasado congreso regional y los resultados "han sido positivos". Ahora comienza la segunda etapa y se van a crear grupos de para empezar reuniones con colectivos, para dar a conocer el nuevo proyecto y caras del PPCV.

Bonig ha anunciado que durante este mes y el próximo se fijará el calendario de los encuentros que se mantendrán a partir de septiembre y ha señalado, respecto al Consell, que los primeros dos años de una legislatura "son fundamentales para poner en marcha proyectos, y lo que no se hace es difícil que se haga luego", ha advertido.