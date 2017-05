Educación garantiza el proyecto educativo del IES Alberto Pico

Etiquetas

La Consejería de Educación ha garantizado hoy el proyecto educativo del IES Alberto Pico de Santander, pese al descenso del alumnado en un 20%, al tiempo que ha explicado que sí desaparecerá la Jefatura de Estudios adjunta, pero no por ello un puesto de trabajo.

Puesto que actualmente ocupa una profesora de inglés, que no tiene la especialidad de alemán por la que está en la Jefatura, y que no pertenece a la plantilla orgánica del IES.

Así lo han explicado hoy en rueda de prensa el director general de Personal Docente y Ordenación Académica, Javier López Nogués, y el director general de Innovación y Centros Educativos, Alonso Gutiérrez, a raíz de la "situación inusual" protagonizada por la Dirección del centro cuando aún está abierto el proceso de negociación para definir el cupo (número de profesores de un centro), aspecto en el que se llega a un acuerdo en el "99%" de los casos, y que aún no se ha concretado.

"Será en los primeros días del junio cuando los directores den a conocer sus propuestas de aumento o disminución del cupo que les corresponda", ha apuntado, y ha avanzado que en el caso del IES Alberto Pico, el Servicio de Inspección ha constado una serie de datos que "harán modificar" su plantilla de profesores para adaptarla al número de alumnos, grupos autorizados "y otras circunstancias y necesidades, al igual que ocurre con el resto de los centros".

Pero, ha subrayado López, en contra de afirmaciones que circulan en las redes sociales y en ciertos medios, "en absoluto va a desaparecer el proyecto de enseñanza de idiomas" ni ningún otro del Alberto Pico.

"Es falso que la Administración quiera quitar proyectos ni cerrar el centro", ha remarcado, precisando que lo que se pretende es "racionalizar" el personal del IES siguiendo "los mismos parámetros" que en resto de centros de Cantabria.

La Inspección educativa elabora una "primera propuesta" de dotación del centro siguiéndolos criterios de la Consejería, acordados con los sindicatos, y de la LOMCE en base a los que elaborar el cupo de profesores, de modo que éste puede aumentar o disminuir "para ajustarse a la realidad".

En el caso del Alberto Pico, se ha pasado de contar con 330 alumnos a una previsión de 256 para el próximo curso 2017-2018, lo que supone 12 grupos.

Para mantener una Jefatura de Estudios adjunta debe haber un mínimo de 16 grupos, lo que no se cumple en el IES santanderino, algunos de cuyos grupos están integrados por solo 12 alumnos, e incluso por solo cinco o seis.

Precisamente por su proyecto bilingüe en francés, "uno de los pioneros", y por la atención a la diversidad que ofrece es uno de los centros "con más profesores que otros", ha señalado López, que ha asegurado que "se mantendrá la misma tónica".

Así, habrá profesorado suficiente para el Bachillerato en francés (BACHIBOC) en el que hay 11 alumnos en primero y 6 alumnos en segundo, y respetando sus opciones de Humanidades y en Ciencias, con grupos de 5 y 6 alumnos, respectivamente.

De este modo, el IES tiene una de las ratios más bajas de alumnos por grupo (14 en primero y segundo de la ESO, 28 en tercero, 25 en cuarto y 15 por grupo de Bachillerato) y es el segundo de Cantabria con mayor tasa de profesores por grupo, 3,34, cuando la media regional es de 2,84.

El responsable de la Consejería ha asegurado que se seguirá "potenciando" el inglés y el francés "y para ello se dotará del profesorado" necesario, y ha aclarado que el alemán "no es una asignatura del currículo oficial" del instituto sino extracurricular, por lo que no se evalúa, al tiempo que ha señalado que la jefa de estudios adjunta, que está en comisión de servicios, y de la especialidad de inglés, solamente imparte las 6 horas a la semana de alemán, "no llegando al mínimo establecido de 9 horas (por cargo directivo), ni impartiendo materias de su especialidad".

"Si el grupo de alemán continúa, tendrá sus horas, pero no necesariamente la misma profesora", ha apuntado López, que ha insistido en que la docente está en comisión de servicios y no pertenece a la plantilla orgánica del centro.