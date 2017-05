Fernández Sanz asegura que más de cien personas trabajan ya en las obras del nuevo hospital de Toledo

Etiquetas

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha confirmado que ya hay "cien trabajadores" desempeñando su trabajo en la construcción del nuevo hospital de Toledo, para cumplir con un plan funcional "que mejora" el heredado del Gobierno del PP.

Así ha contestado Fernández Sanz a una pregunta oral formulada en el tramo final de la sesión plenaria de este jueves en las Cortes castellano-manchegas formulada por el diputado del PP Carlos Velázquez, quien ha criticado que se haya anunciado varias veces el inicio de estas obras, tras lo que ha pedido al Gobierno autonómico que "diga la verdad".

Fernández Sanz ha insistido en que desde el pasado mes de abril las obras se encuentran en su fase más avanzada, y se están cumpliendo los plazos previstos.

PREGUNTAS PARA FELPETO

El consejero de Educación, Ángel Felpeto, ha contestado a la 'popular' Claudia Alonso sobre la eliminación de unidades para el próximo curso, asegurando que en todos los casos, las supresiones se realizan aplicando criterios técnicos acordados por la inspección y por representantes de sindicatos.

"No se dan cuenta de que cuando amortizan, lo que están haciendo es echar a la calle a muchos docentes y ningunear a la profesión", ha criticado Alonso, quien ha vaticinado además que los colegios concertados estarán "abocados al cierre" y que las ratios de alumnos se incrementarán.

Felpeto ha dicho a la diputada que la supresión "no significa la pérdida de puestos de trabajo" en todos los casos, por lo que ha rechazado que se vayan a echar docentes a la calle. "Acuérdense de los 6.000 que echaron ustedes, por favor", le ha dicho, añadiendo que las unidades no se suprimen para siempre, "son supresiones funcionales en muchos casos".

El titular de Educación también ha replicado una cuestión de Alonso sobre cuándo se cumplirán con las ratios de alumnos legalmente establecidas. "Ustedes siguen manteniendo ratios que no tienen nada que ver con lo legal", ha afeado la diputada, ante lo que Felpeto ha recordado que es en el mes de mayo cuando se publican las órdenes de cara al siguiente curso "ajustadas" a la reducción progresiva de ratios.

De otro lado, ha atenido una pregunta de la 'popular' Carolina Agudo sobre cuándo tiene previsto la Junta construir una piscina cubierta en la localidad toledana.

Tras recibir la negativa de Felpeto, que ha argumentado que no existe tal previsión, Carolina Agudo ha hecho referencia a una resolución municipal aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Fuensalida pidiendo dotar con más de un millón de euros la construcción de esta infraestructura.

"La construcción de la piscina no se construyó en su momento porque el Ayuntamiento no pudo contribuir con su parte del convenio. En ese momento, otros ayuntamientos, tanto del PP como del PSOE, sí hicieron sus aportaciones y sí se ejecutaron sus obras", ha enfatizado, incidiendo en que en reuniones posteriores, los responsables municipales pidieron un centro multideportivo, no una piscina cubierta.

Por último, ha dado respuesta al diputado del PP Francisco Núñez al respecto de los motivos por los cuales se eliminó el concierto para la Educación Secundaria Obligatoria en el Colegio Cristo Crucificado de la localidad albaceteña de Elche de la Sierra.

Ante esta cuestión, ha replicado que este concierto no está eliminado, simplemente no se concertan para el próximo curso cuatro unidades de Secundaria, de acuerdo con la dirección del centro y con la presencia de la comunidad educativa a la hora de explicar las razones, que pasan por el hecho de que el número de alumnos no llegaban ni a la mitad de la ratio exigida.

VENTA DE LA INÉS

La consejera de Fomento, Agustina García, también ha atendido una pregunta oral de parte del diputado de Podemos José García Molina sobre cuándo llegará el agua potable al paraje conocido como La Venta de la Inés, en la provincia de Ciudad Real, que sigue sin este recurso tras "30 años" de reivindicación.

El diputado de la formación morada ha dicho que todo es debido al "capricho" de un terrateniente que se compró una finca por dónde pasaba la canalización de ese agua. "Ya va siendo hora de que esas gestiones vayan dando su fruto", ha recriminado García Molina a la consejera, añadiendo que "ya es hora de que la justicia se imponga".

García ha contestado que este asunto es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Gobierno de España, recordando que hay una respuesta oral vertida por el Ministerio en el Congreso de los Diputados al diputado de Podemos Rafael Pascual insistiendo en estos términos.

En todo caso, ha querido resaltar que la "prioridad" del Gobierno autonómico es "garantizar el agua a todos los ciudadanos", por lo que "ya se ha desarrollado el proyecto para poder desarrollar lo necesario para cumplir con ese abastecimiento", si bien es necesario que se solucionen los problemas entre las partes afectadas, donde la Junta "no puede entrar".