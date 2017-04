La Generalitat valenciana insta al Ministerio a publicar el decreto del título de ESO para poder informar a los centros

Etiquetas

La Generalitat valenciana ha instado al Ministerio de Educación a publicar el real decreto que regula las condiciones para obtener los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachiller con el fin de que la administración autonómica pueda informar "como es debido" a los centros.

El Ministerio contempla un proyecto normativo que permitirá que los alumnos obtengan el título de la ESO y pasar a primero de Bachillerato

con dos asignaturas suspensas, siempre que estas no sean Lengua Castellana y Matemáticas. Especifica además que la materia Lengua Cooficial y Literatura --en el caso de la Comunitat, el valenciano-- tendrá la misma consideración que Lengua Castellana en aquellas autonomías con lengua propia.

Al respecto, desde el departamento que dirige Vicent Marzà han señalado que la Conselleria "tiene preparado el borrador de orden de evaluación desde hace tiempo" y han añadido que "quien tiene que hacer el trabajo para que se pueda informar como es debido a los centros educativos es el Ministerio, puesto que ha de publicar el real decreto de titulación".

"No hemos recibido ninguna notificación oficial y, tal como hemos sabido por los medios de comunicación, el Ministerio ha preparado un borrador, no un real decreto definitivo, sin el cual nosotros no podemos publicar los órdenes autonómicas correspondientes", hacen notar fuentes de la administración autonómica a Europa Press.

Añaden que en el borrador de orden preparado "señalamos que el alumnado pueda pasar de curso con dos asignaturas suspensas o tres siempre que no sean las procedimentales, lenguas y matemáticas, como siempre".

Se trata, apuntan, de un borrador que necesita de informes "y hasta que no publique el Ministerio el real decreto no se puede emprender este proceso".

Al respecto, recuerdan que el conseller de Educación, Vicent Marzà, ya manifestó que esta fue una reivindicación que hizo al ministro en la pasada Conferencia Sectorial de Madrid, porque la Generalitat quiere que "los equipos directivos tengan lo más pronto posible la orden de evaluación".