El Gran Teatro acogerá la final del certamen 'Cantalenguas' con 22 centros participantes

El certamen 'Cantalenguas' llega a su octava edición totalmente consolidado en el calendario de actividades educativas de la provincia, habiéndose presentado a esta edición 46 centros educativos, unos 800 participantes, de todas las etapas educativas, de los cuales 22 han pasado a la gala final que se celebrará el próximo miércoles en el Teatro Góngora.

Según ha indicado la Junta de Andalucía, este concurso educativo de canción en lengua extranjera trata de incentivar el aprendizaje de idiomas a través de esta actividad lúdica, así como potenciar la adquisición de competencias básicas en el alumnado.

En este sentido, la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, ha destacado que desde la Delegación Territorial "hemos apoyado e impulsado desde el principio el certamen 'Cantalenguas' porque con esta actividad se están potenciando y desarrollando las competencias lingüísticas, artísticas y sociales, así como el trabajo cooperativo".

En este sentido, Ruiz ha señalado que "gracias a esta actividad los alumnos son capaces de subirse a un escenario y perder el miedo escénico, y lo hacen cantando en otro idioma, por lo que se fortalece su desarrollo integral bajo el hilo conductor de la música".

Asimismo, la delegada de Educación ha reivindicado los valores que la música tiene para el desarrollo integral del alumnado y cómo a través de ella se trabajan distintas competencias, como la artística plástica, a través de la realización de los escenarios; la lingüística, en este caso en otro idioma por lo que se fomenta, con una metodología innovadora, el bilingüismo; así como la social, puesto que con los ensayos alumnado y profesorado conviven y fortalecen los lazos emocionales. Pero también, ha destacado cómo la música desarrolla la creatividad, el espíritu crítico y la expresión.

El concurso 'Cantalenguas', cuya gala final tiene lugar este miércoles, constituye la parte práctica del trabajo profesional y teórico que se desarrolla a lo largo del curso en la Red Profesional de Idiomas y Música del Centro del Profesorado de Córdoba, donde esta actividad está enmarcada dentro de la formación del profesorado de la provincia.

Por otro lado, la delegada de Educación ha agradecido a los docentes y las familias su implicación, a la Fundación CajaSur su respaldo siempre a la educación de calidad, al Centro del Profesorado de Córdoba su esfuerzo y trabajo de coordinación y organización, así como al Ayuntamiento y al Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba los espacios cedidos para el desarrollo de la gala.

Igualmente, la delegada también ha querido dar las gracias a los alumnos de prácticas del IES Ángel Saavedra por la labor técnica que van a desarrollar en la gala, así como a los docentes que han ejercido de jurado en esta edición.

La gala se desarrollará en dos partes. La primera, por la mañana, en la que actuarán los finalistas en las categorías Infantil, Primaria y Secundaria, mientras que por la tarde lo harán los finalistas de Secundaria, Enseñanzas Artísticas y Profesorado y Educación Permanente.

Así, en la 1ª Gran Gala, que tiene lugar a partir de las 10,00 horas en el Gran Teatro se interpretará 'Give me music', del CEIP Cronista Rey Díaz (Córdoba); 'Une chanson douce o la biche, le loup et le chevalier', del CEIP Joaquín Tena Artigas (Córdoba); 'Whatever', del CEPR San Vicente Ferrer (Córdoba).

También participarán 'La bataille de mouvement', del CEIP La Paz (Córdoba); 'Remix Disney', del Colegio Séneca SCA (Córdoba); 'Eye of the tiger', del CEIP Condesa de las Quemadas (Córdoba); 'All you need is love', del CEIP Teresa Comino (Villafranca de Córdoba); y 'Vois sur ton chemin', del CEIP Colón (Córdoba).

Por otra parte, en la 2ª Gran Gala, a partir de las 17,00 en el Gran Teatro, se cantarán 'We are the world', del IES Alhaken II (Córdoba); 'On écrit sur les murs', del IES Alhaken II (Córdoba); 'Nije ljubav stvar', del IES Mencía López de Haro (Doña Mencía); 'Bohemiam rhapsody', del IES Dionisio Alcalá Galiano (Cabra). Igualmente, se interpretan 'On écrit sur les murs', del Colegio Séneca SCA (Córdoba); 'Try', del IES Fernando III El Santo (Priego de Córdoba); 'Si je te promets - Mon combat Tir nam beo', del IES Mencía López de Haro.

Por último, las canciones que cierran el certamen son 'Over the rainbow', del CEM Juan Mohedo Canales (Montoro); 'Je veux', de la ESAD Miguel Salcedo Hierro (Córdoba); 'Stand by me/Just the way you are', de la ESAD Miguel Salcedo Hierro; 'Moon river', del CEM Juan Mohedo Canales (Montoro); 'Friends', del CEIP Cronista Rey Díaz (Córdoba); 'Give me a reason', del Colegio La Milagrosa (Córdoba); y 'I can', del IES Rafael de la Hoz (Córdoba).

Asimismo, en cada sesión se entregarán también los premios al profesorado ganador de la categoría 'Mejor Unidad Didáctica Integrada'.