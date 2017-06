Maíllo ve una "frivolidad" y advierte del "efecto llamada" por el adelanto de las oposiciones de conservatorios

Etiquetas

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha considerado este jueves que es un "frivolidad" convocar las oposiciones de conservatorios antes del 2018 pues, como ha advertido, tendrá un "efecto llamada" del resto de comunidades.

Maíllo, que se ha sumado a la concentración que este colectivo ha protagonizado este jueves a las puertas del Parlamento andaluz, coincidiendo con la celebración de un Pleno, ha trasladado la solidaridad de su formación a sus reclamaciones.

En declaraciones a los periodistas, ha considerado que la forma de proceder del Gobierno andaluz es "una frivolidad por parte de quien no conoce el sistema educativo no universitario, en el caso de la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, y de quien no conoce nada de Andalucía, en el caso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz".

Así, ha criticado que la Consejería de Educación ha actuado como siempre actúa el Gobierno de Susana Díaz: "Primero desprecia la movilización, cuando ve que la fuerza se extiende por toda Andalucía lo intenta descalificar, y ahora se encuentra con una situación en la que se mantienen fuertes".

Además, Maíllo ha acusado a la consejera de "mentir" en la comisión parlamentaria de su departamento pues "dijo que se iba a desmantelar la huelga el mismo día que precisamente aumentaron los conservatorios en protesta".

El coordinador general de la coalición de izquierdas ha incidido en que se trata de un colectivo que tiene una "amplísima" interinidad porque "no hay convocatoria desde el 2010 y solo de determinadas especialidades, de algunas no hay desde el 2000". "La gente es interina porque no puede ser otra cosa, porque nunca ha tenido oportunidad de hacer oposiciones", ha señalado.

De esta manera, ha rechazado que la convocatoria de estas oposiciones se adelante un año a pesar del acuerdo alcanzado "hace 14 años" para hacer las convocatorias de oferta de empleo público de forma alternativa, de manera que en los años impares sería para Primaria y en los pares para Secundaria y regímenes especiales.

Maíllo ha advertido del "efecto llamada" que puede provocar que convoquen las oposiciones en solitario Andalucía y Baleares, lo que entiende que responde al "estilo de Susana Díaz", esto es, según el dirigente de IU, "anunciar y decir que en Andalucía salen puestos de Primaria y Secundaria en lo que es una trampa porque sacan unos puestos de conservatorio pero incumple el acuerdo de par e impar respecto a las oposiciones que siempre se han mantenido en todas las comunidades, y también rompe el acuerdo con los colectivos profesionales".

Así las cosas, también ha advertido que unas oposiciones no se pueden preparar con a penas unos meses de antelación, sino que hay que empezar mínimo un año antes.