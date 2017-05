"Rifa y ambigús" en Guillena para recaudar fondos para el aire acondicionado del nuevo instituto

Etiquetas

La asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del instituto de educación secundaria y bachillerato (IESB) El Molinillo, en Guillena (Sevilla), está promoviendo "una rifa" y celebrando "ambigús" en los eventos deportivos de la localidad, al objeto de recaudar fondos para la instalación de equipamiento de aire acondicionado en el nuevo edificio del centro educativo.

Yolanda Muñoz, la presidenta del AMPA, ha explicado a Europa Press que el edificio del IESB El Molinillo es "prácticamente nuevo", porque las instalaciones fueron inauguradas "en septiembre de 2016", con capacidad para unos 450 alumnos. No obstante, ha expuesto que salvo una de las dependencias del edificio, las demás carecen de aire acondicionado, porque se trata de un equipamiento "que no se contempla en la normativa para la nueva construcción" de este tipo de centros.

"La normativa sí contempla la instalación de calderas, que no son muy necesarias en Sevilla, pero no hace obligatoria la instalación de aire acondicionado", ha asegurado, insistiendo en que las aulas en las que se imparten las clases cuentan con sistema de ventilación al exterior, pero no tienen aire acondicionado, pese a que en la provincia de Sevilla el calor se deja sentir con fuerza en los meses de junio y septiembre.

"El instituto no tiene ni la preinstalación de aire acondicionado. Hemos pedido presupuesto a una empresa", ha expuesto, señalando que la AMPA ha comenzado a promover "rifas" y celebrar "ambigús en los eventos deportivos", para obtener fondos con los que afrontar los gastos de la instalación del equipamiento. En ese sentido, ha agradecido la colaboración de los vecinos, así como las "aportaciones" de las pequeñas y mediadas empresas (Pymes) del municipio. "Se están portando", ha dicho.