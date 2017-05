STEPV recurrirá la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo y defiende su "legalidad"

Etiquetas

STEPV ha anunciado este miércoles que se personará y presentará alegaciones contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de suspender cautelarmente el decreto de plurilingüismo en enseñanza no universitaria.

El sindicato ha afirmado en un comunicado que "no encuentra justificada la suspensión cautelar porque, según alega el TSJ, un gran número de alumnos podrá ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas". De este modo, la organización sindical se suma a la propia Conselleria de Educación, que ya ha anunciado que recurrirá la suspensión cautelar dictada por el TSJCV.

Según el decreto de plurilingüismo, ha explicado STEPV, "hay varias fórmulas para que el alumnado obtenga las acreditaciones de lenguas, independientemente del nivel en que esté adscrito el centro". Por lo tanto, ha añadido, "no es discriminatorio, puesto que el propio decreto contempla mecanismos para que todo el alumnado obtenga las mencionadas acreditaciones".

El sindicato también ha destacado que "las acreditaciones se obtienen al acabar la educación Primaria, Secundaria y Bachillerato" y que "hay que tener en cuenta que el curso que viene el decreto de plurilingüismo se aplica sólo en educación Infantil".

"Por lo tanto, no está justificado que se suspenda cautelarmente el decreto, porque hasta el curso 2020/21 no se aplicará en sexto de Primaria, y hasta los cursos 2022/23 y 2023/24 en cuarto de ESO y segundo de Bachillerato, respectivamente. Es decir, hasta de aquí tres cursos no empezará a expedirse las acreditaciones contempladas en el decreto", ha manifestado la organización sindical.

"LAS CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN, MUY GRAVES"

STEPV ha subrayado también que "las consecuencias de la suspensión cautelar sobre los centros educativos y el alumnado son muy graves, máxime esta semana que ha empezado el periodo de matriculación del alumnado y los centros ya han hecho público los niveles del programa plurilingüe que aplicarán el curso que viene".

También afectará "a la ampliación de la dotación de personal extraplantilla contemplada en la normativa del PALMO (Plan de Actuación de Mejora) que está pendiente de publicarse, puesto que se contempla un incremento de personal para atender el programa plurilingüe en los centros educativos", han agregado.

STEPV ha recordado que ya manifestó en la negociación del decreto que era "mejorable", pero ha remarcado igualmente que se personará "en defensa de la legalidad" del decreto porque entiende que es "una mejora" respecto al decreto del gobierno anterior de 2012.

Por todo ello, el sindicato insta al TSJCV a "atender las alegaciones que se presentarán" porque, insisten, "no está justificada esta suspensión cautelar que sólo contribuye a alterar la normalidad en los centros educativos y a crear confusión en el proceso de matriculación, perjudicará el incremento de plantilla previsto para el curso que viene y afecta la calidad de la enseñanza del País Valencià".