El inventor Steven Robinson participará en una jornada para alumnos y padres en Villafranca de los Barros (Badajoz)

Etiquetas

El inventor Steven Robinson intervendrá en la 'II Jornada de Orientación Académica y Profesional para Bachillerato y Familias', que se celebrará en las instalaciones del Colegio San José de la localidad pacense de Villafranca de los Barros, durante los días 12 y 13 de enero.

Durante dichas jornadas, un "nutrido grupo de centros universitarios de distintos puntos del país", residencias universitarias y "profesionales de distintas áreas" impartirán charlas, talleres y participarán en mesas redondas, según han informado el Colegio San José de Villafranca de los Barros en nota de prensa.

A su vez, el próximo jueves, 12 de enero, a las 19,00 horas el "polifacético" Steven Robinson participará también en la sesión Escuela de Padres, que se enmarca dentro de esta jornada, y lleva como lema 'Anything is possible'.