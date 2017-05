Un proyecto educativo de la UE incluye la campaña de prevención de ahogamientos en Canarias

Etiquetas

La campaña audiovisual para la prevención de accidentes en medio acuático 'Canarias, 1500 Km de costa' ha sido incluida en un proyecto educativo que impulsa la Unión Europea (UE), en el marco del Erasmus+.

Así lo expuso el director y la vicedirectora del IES de Bañaderos de Arucas, Cipriano Acosta, Gustavo Raya y May Pérez, respectivamente, durante la charla que el autor de esta iniciativa pionera en España, el periodista Sebastián Quintana, ofreció a 200 alumnos de la ESO de dicho centro, que pudieron ver también el vídeo. En este acto también estuvieron presente el alcalde de Arucas, impulsor de esta propuesta y la diputada del Grupo Socialista Nayra Alemán, según informó la organización en nota de prensa.

En este sentido, es el citado instituto el coordinador europeo del proyecto denominado 'Discovering Enjoing and Preserving Natural Beauties of Our Regions k-2' en el que participan como socios un centro italiano y otro de la República Checa, proyecto de movilidad transnacional de educación fuera del aula.

El objetivo de dicho proyecto "es inculcar, promocionar y preservar" el entorno y valores de naturaleza en todo el espacio de la Unión Europa. El resultado sobre dicho proyecto se conocerá previsiblemente a finales de mayo.

Asimismo, en el acto celebrado con los jóvenes de Arucas participó Manuel Sosa Medina, también conocido como Sandokán, que tuvo el cariño de los presentes. Durante la charla los chicos pudieron aportar testimonios personales de momentos de apuros que han vivido en su interacción con el mar, un ataque epiléptico en la playa, un golpe en la cara con una tabla de surf o una ola de resaca.

El objetivo último de este tipo de acciones es comenzar a inculcar la cultura de la seguridad acuática entre el sector de población joven de Canarias, justo en un momento en que las islas ostentan el récord nacional de muertes por ahogamientos, con 29 fallecidos y un desaparecido.

La campaña 'Canarias, 1500 Km de Costa', obtuvo el primer premio del Foro Internacional de Turismo de Maspalomas y ha sido auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, la Concejalía Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.