Más de 3.000 jóvenes firman un contrato en 2016 tras recibir orientación del SNE, el triple que en 2015

Un total de 3.274 jóvenes han firmado un contrato laboral entre enero y diciembre de este año, después de recibir orientación personalizada por parte del Servicio Navarro de Empleo (SNE), dato que triplica las cifras del pasado 2015.

Asimismo, hasta el mes de diciembre de 2016, el Servicio Navarro de Empleo, dependiente del Departamento de Derechos Sociales, ha incrementado en un 30% los servicios de orientación a jóvenes respecto al año anterior, ha informado en una nota el Gobierno de Navarra.

En concreto en los once primeros meses el personal técnico del SNE ha realizado 26.132 acciones de orientación (19.871 en 2015); 870 han sido derivadas a acciones de formación (frente a las 553 de 2015) y 42 han recibido orientación en materia de autoempleo (28 en 2015). Además, se han elaborado 2.258 diagnósticos individualizados, frente a los 511 de 2015. Igualmente, se han realizado 3.480 actualizaciones del CV (cerca de 2.200 el año pasado).

Según ha explicado Paz Fernández, directora gerente el SNE, estos resultados se deben a la labor de asesoramiento, orientación y elaboración de itinerarios personalizados que desarrolla el personal técnico de Empleo en el marco del programa de empleo juvenil del Fondo Social Europeo 2014-2020, también conocido como Garantía Juvenil, diseñado para ofrecer una experiencia laboral o formativa a menores de 30 años que ni estudian ni trabajan.

"En 2015 fueron contratadas cuatro personas para desarrollar esta labor y a lo largo de 2016 está mejorando claramente la empleabilidad de este colectivo", ha recordado Fernández, quien, con estos datos, ha resaltado la importancia de garantizar el asesoramiento individualizado en el programa de Garantía Juvenil.

Por este motivo, la directora gerente el SNE se ha mostrado satisfecha con la "retirada, por parte del Ministerio de Empleo, del 'cheque-formación'. Doce CCAA habían expresado sus reticencias por no ofrecer garantías para evitar el fraude y excluir la orientación individualizada, una condición que consideraban imprescindible para que un joven sin experiencia ni formación pueda escoger bien su itinerario".

Fernández participó el pasado lunes en la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, reunión en la que el Gobierno central y las comunidades acordaron reformar el sistema de Garantía Juvenil. Se modifica el requisito de no haber trabajado en el último mes y no haber finalizado acciones educativas en los últimos 90 días. Se sustituye por no haber trabajado ni haber recibido acciones formativas y/o educativas en el día anterior a la solicitud. Esto va a permitir el acceso de un mayor número de jóvenes al programa.

CERCA DE 6.000 NAVARROS INSCRITOS EN EL SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL

En la actualidad hay inscritos en Navarra en el sistema de garantía juvenil un total de 5.793 jóvenes, de los cuales 3.334 son hombres (57,55%) y 2.459 son mujeres (42,45%). El 56,04% figura como beneficiarias y el resto no lo son porque están trabajando o han trabajado en el último mes.

En cuanto a la edad, cerca del 70% son menores de 25 años y el resto tienen entre 26 y 30 años. Destaca también su nivel formativo, ya que el 30% no han finalizado la educación secundaria. El resto posee formación profesional, títulos de bachillerato, diplomatura, licenciatura u otros superiores. Un 4% de las personas tiene discapacidad.

En 2015 había cerca de 4.200 jóvenes inscritos, frente a los 5.793 actuales, con lo que el crecimiento se acerca al 40%. En 2015, el 48,4% de las personas inscritas (2.007) fueron contratadas, de las que un millar habían recibido orientación. En 2016, la mejoría ha sido de 8,14 puntos, hasta el 56,5% (3.274 personas contratadas, coincidente con las que han recibido orientación con carácter previo). Además, en materia de contratación, se ha reducido la brecha entre hombres y mujeres, de los 18,7 puntos de 2015 a los 16 de 2016 (58% de contratos de hombres y 42% de mujeres).

El SNE destina 270.000 euros anuales a esta labor de orientación de garantía juvenil. Asimismo, para este colectivo programa acciones formativas, concede ayudas a la contratación por parte de entidades locales y empresas y ha desarrollado escuelas taller específicas.

En las acciones de asesoramiento también han participado técnicos de la Subdirección de Juventud, así como el centro de información de este organismo, que ha trabajado de manera coordinada con el SNE.

En este sentido, la subdirección de juventud ha creado una mesa de trabajo integrada por representantes del SNE (Técnicos de Garantía Juvenil); el Instituto Navarro de Deporte y Juventud; representantes de las áreas de juventud de los Ayuntamientos y Oficinas de información Juvenil de Pamplona, Castejón, Corella, Huarte y Villava; el consejo de la Juventud de Navarra; la Cámara de Comercio de Navarra; y la Fundación Secretariado Gitano.